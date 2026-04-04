No Te Va Gustar: “Las canciones son un refugio para encontrar algo de luz en momentos de caos”

En un momento del invierno del año pasado, No Te Va Gustar (NTVG) se reunió en Elefante Blanco, su estudio montevideano de Parque Rodó, para buscar nuevas canciones que den forma a un próximo disco. Pero esta vez fue diferente: Emiliano Brancciari, voz, guitarra y principal compositor de la banda, llegó, digámoslo así, con su trabajo a medio hacer porque a las canciones que llevó y puso sobre la mesa les faltaba casi todo. Esa era la idea porque esta vez a las canciones las iban a armar entre todos y ahí, en el estudio, cosa de que un vez que sintieran que estaban listas, fueran grabadas sin más artilugios que la banda tocando.



El resultado de aquella experiencia creativa de tres semanas junto al productor Nico Cotton fue, es Florece en el Caos, el undécimo disco de la banda (a esta altura) rioplatense con sede en Montevideo y alrededores. Más oscuro que su antecesor que no por nada se llamó La Luz (2023), pero no por eso menos esperanzador y optimista. Al fin y al cabo, como dirá Martín Gil, trompetista de NTVG, en el nombre del disco está la respuesta.

Florece en el Caos, último disco de No Te Va Gustar



A punto de comenzar una extensa gira por el país y el exterior que tendrá su punto de partido el próximo 25 de abril en el estadio de Ferro y que el 7 de mayo los traerá a Bariloche y el 9 al estadio Ruca Che de Neuquén (entradas disponibles en protickets.com.ar y boletería de Mood Live), Gil habló con Diario RÍO NEGRO desde su hogar montevideano.

P: ¿Qué show tienen pensado para venir a la Patagonia?

R: Empezamos una nueva gira y si bien estamos presentando el disco nuevo, que por suerte funciona muy bien en vivo con las demás canciones en el esqueleto del show, repasamos la historia de la banda. Son conciertos largos, de dos horas y pico, por lo cual, además del disco nuevo, tocamos todos los clásicos y algunas canciones que vamos rotando también.

NoTeVaGustar presenta Floreciendo en el Caos. (Foto: @arnedonacho/prensa NTVG)

P: ¿Cómo piensan combinar lo nuevo con lo no tan nuevo y con lo clásico?

R: Bueno, siempre hay un desafío, porque a medida que aparecen canciones nuevas, que nos dan muchas ganas de tocar porque, en general, las canciones nuevas te renuevan el aire, te renuevan la manera de interpretar, te dan un poco de actualidad, o bastante actualidad. Lo difícil a veces es encontrar el lugar en el concierto, porque hay canciones que se ponen firmes, que vienen hace muchos años, que van dependiendo de ese lugar, y, si bien el concierto es largo, son dos horas y pico, algunas canciones tienen que quedar afuera; y te diré que con este disco nos pasó, a diferencia quizás de algún otro, que la mayoría de las canciones, si no todas, encuentran un lugar en el concierto, y tienen un audio que perfectamente lo podemos lograr, por cómo fue concebida la grabación del disco. Este disco en particular nos está dando la grata sorpresa de que la mayoría de sus canciones se van sumando, y varias de ellas ya están incluidas como para quedar firmes en el repertorio durante toda la gira.

P: ¿Qué características ves que tienen las canciones de este disco, o el disco en particular, que todas o casi todas dan bien para el vivo?

R: Salvo la última canción, que todavía no la tocamos, porque no encontramos el momento, es la canción más lenta, que tiene un arreglo de cuerdas, un arreglo orquestal, digamos, sinfónico, con la voz de Emiliano y algunos elementos más de músicos de la banda, las demás canciones fueron ya concebidas bien en tono rockero, el audio que se logró en la grabación del disco es el audio que buscamos también en general cuando nos presentamos en vivo.

Queríamos un disco guitarrero, bien rockero, bien potente, y justo las canciones que estaban en la vuelta tenían mucho de eso”. Martín Gil, trompetista de NTVG



La cantidad de elementos que hay en cada canción es acotada, no hay como una sobregrabación extrema de guitarras, o de teclados, o de vientos, o de otras cosas. Fue grabado canción a canción, con lo cual el arreglo es bastante concreto, y quedó, digamos, lo que podemos tocar y fácilmente acompaña la canción y les genera un arreglo que realmente la hace funcionar. Es posible tocarlas en vivo y lograr el mismo sonido que tocamos en el disco, y a su vez la búsqueda del sonido en el disco se parece bastante a lo que venimos tocando en vivo, entonces como que esa idea de vuelta hace que las canciones tengan ya un audio que perfectamente se parece a como hoy en día interpretamos las demás canciones de los discos anteriores, que sí fueron aggiornadas a nuestro sonido actual.

En acción. Emiliano Brancciari, líder de No Te Va Gustar. Foto: @agustindusserre/prensa NTVG)

P: ¿Cuál es la historia de este disco?

R: Bueno, ahí el nombre da una pista, Florece en el Caos, que si bien nos gusta que cada uno le dé la interpretación que quiera, una que le encontramos y que es compartida es que las canciones son un refugio para encontrar un momento donde tener otra vivencia, tener otra experiencia y, de alguna manera, encontrar algo de luz, una salida a todo eso que vemos alrededor, que es bastante caótico.

La situación está bastante crispada en varios niveles, digamos, y bueno, precisamente las canciones son eso, un bálsamo, un refugio, un lugar donde podés enriquecer, donde podés encontrar una vida nueva, una experiencia nueva, y dejar un poco de lado todo ese caos que encontramos alrededor.

P: ¿Musicalmente qué estaban pensando, qué sonido estaban buscando esta vez?

R: El proceso fue bien particular y fue que esta vez Emiliano, quien es el principal compositor de la banda, trajo las canciones grabadas de manera súper primitiva y desvestida. Él usualmente traía las canciones, o sigue trayendo, digamos, las canciones en diferentes formatos, a veces así, bastante simple, y después hay otras que te vienen ya con todo el arreglo, incluso con arreglos para las cuerdas, o con arreglos bocetando ideas para los vientos. Hay canciones que ya vienen con un grado de elaboración mayor, o que venían con un grado de elaboración mayor, quizás en este disco en particular vinieron todas así, a guitarra y voz.

Una parte de NTVG. Guzmán Silveira y Mauricio Ortiz. (Foto: @arnedonacho/prensa NTVG)



Entonces el espacio para trabajar para el colectivo, para la banda, para el productor, pero, sobre todo, para los músicos, fue mucho mayor. Tuvimos un espacio enorme como para ir probando, tocar todo junto, salir de esa versión bien mínima, ir viendo qué le quedaba bien, ir probando cosas, y, en definitiva, el sonido, el arreglo y todo, se fue construyendo dentro del estudio, en colectivo, los músicos con el productor artístico.



El disco también se fuera armando con cosas que íbamos tocando y que íbamos probando, generando y amalgamando, hasta llegar a una versión final de la canción, y eso hizo que después una vez que estaba terminada, era una canción que había sido efectivamente tocada y que ya existía, no era una producción para lograr posteriormente con la grabación sucesiva de las distintas capas, primero va la batería, el bajo, la guitarra, las teclas, viento, coros, voces. Vos vas armando como una cosa, en este caso era algo que surgía del tocarla todos juntos en vivo, eso también hace que después sea más sencillo interpretarla precisamente en vivo, porque es como fue concebido el arreglo.

Los vientos de NTVG. Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxo) y Martín Gil (trompeta) (Foto:@agustindusserre/prensa NTVG)



Eso es algo bien particular de este disco; y que fuera bien rockero, queríamos un disco guitarrero, bien rockero, bien potente, y justo las canciones que estaban en la vuelta tenían mucho de eso, quizás lo más decisivo fue acotar el número de canciones aún más y quedarnos solo con las que queríamos 100% que estén en el disco, con lo cual entendemos que el disco no tiene mucha fisura ni tiene mucho tema lado B. Obviamente, hay preferencias para cada una y hay canciones que quizás quedaron mejor logradas que otras, nos sentimos súper conformes con el resultado final, que ya te digo, tiene la gran particularidad de que nace de una versión a guitarra y voz, en algún caso la primera versión de la canción, y luego fue trabajado el arreglo en colectivo.

Emiliano Brancciari, de No Te va Gustar. (Foto: @agustindusserre/prensa NTVG)

P: ¿Llegaron a esas circunstancias de manera consciente o simplemente se dio así la composición? ¿Vieron que las canciones de Emiliano venían de esa forma y las armaron entre todos?

R: Quisimos probar ese nuevo camino, que ya lo habíamos hecho con alguna canción en algún disco anterior. “Mi ausencia”, por ejemplo, es el caso más claro porque llegó sobre el fin del disco Luz y lo trabajamos a la vez en el estudio anterior que teníamos con la banda, y esa canción ya nos dejó como un poco la sangre en el ojo porque nos gustó tanto el resultado.



O sea, es algo muy lindo cuando todo el mundo asume el riesgo de a la vez generar arreglo, información musical para una canción, es como muy desafiante y genera cosas increíbles, porque en ese momento tenés que sacar algo que musicalmente te exprese y que sientas que aporta a la canción, y ese vértigo de tener que hacerlo en tiempo real hace que salgan otras cosas, y a veces simplifica y logra resultados concretos. Nos gustó eso de “Mi ausencia”, cómo quedó armado el arreglo, y bueno, quisimos también probarlo por entero para este disco, y la verdad que nos funcionó muy bien, estamos recontra conforme con el resultado.

No Te Va Gustar en vivo. (Foto: @arnedonacho/prensa NTVG)

P: ¿Cómo llegan a Ciro? ¿O cómo Ciro llega a ustedes para “Todo Mal”?

R: Bueno, ahí cuando aparece la canción se escuchaba como que podía estar Ciro. Eso es algo que sí es bastante explícito, pero la manera de trabajar es que en general no invitamos a alguien y después vemos en qué canción va a cantar, o en qué canción estaría bueno que participe con su instrumento, sino que es la canción la que te sugiere qué tal persona estaría buena que participe. Y cuando llegó a esa canción y la íbamos escuchando, y escuchábamos el punto del ejercicio y todo, la verdad que parecía como que estuviera cantando Ciro.



Y obviamente el comentario, qué lindo de Ciro, y ahí Emiliano dijo que estaría bueno contactar a Ciro para esto, con quien ya tenemos relación, estamos cantando cosas juntos. Y tal cual, lo llamó y él se vino con la armónica de grabar a Montevideo, nuestro estudio acá en Montevideo, y grababa, parecía que todo estaba ahí.



Y vos escuchaste y decís, esto es odio, esta regla es este, esta intro con la armónica, pero son cosas que se dieron y que, de nuevo, se dieron la instancia de que la canción lo sugiere. Ya cuando veníamos, cuando entramos, lo escuchábamos ahí, y por eso fue por lo que lo llamamos, y él vino encantado, la verdad que es de gran manera.

Las entradas para el show de 9 de mayo en el Ruca Che de Neuquén están disponibles en protickets.com.ar.