“Los espejos del Rocazo”: presentan en Roca un libro que recupera la memoria de la pueblada de 1972

El Rocazo, el levantamiento popular ocurrido en 1972 en General Roca, vuelve a estar en el centro de la escena culturaa través de la publicación de “Los espejos del Rocazo. Reflejos de historia y memoria de una pueblada patagónica”, escrito por Ricardo Ramos (El Bolsón). El libro forma parte de la colección Luces del tiempo del Fondo Editorial Rionegrino (FER) y fue premiado en la Convocatoria Anual 2024, que reconoce investigaciones de valor histórico y social para la región.

Recuperar memoria, fortalecer identidad

La obra se enfoca en el acontecimiento con un riguroso trabajo basado en diversas fuentes y apoyos teóricos, que permiten reconstruir la dimensión colectiva del movimiento. El jurado destacó especialmente la relevancia del trabajo en tanto “logra plasmar su objetivo de recuperación de la historia de un movimiento popular colectivo, de importante significación para la reconstrucción de lazos identitarios”.

“El Rocazo –explica Ramos– es uno de los hechos más significativos que vivió la localidad; prácticamente el único en términos de ‘pueblo’, esto es, estar unidos y ser protagonistas de la compleja historia que escribía entonces este país. Rememorarlo tiene que ver con las memorias que tejen su identidad”.

De esta manera, las presentaciones no solo ponen en circulación un libro de investigación, sino que habilitan un espacio de diálogo intergeneracional, en el que la memoria de los protagonistas se enlaza con la mirada crítica de nuevas generaciones. Con este lanzamiento, el FER reafirma su propósito de rescatar y difundir episodios que forman parte del entramado social y cultural de la Patagonia.

Presentaciones en la ciudad del Rocazo

Las presentaciones del libro tendrán un carácter simbólico, ya que se realizarán en la localidad que fue epicentro de la pueblada. El jueves 21 de agosto a las 19, en la Casa de la Cultura – Centro Cultural de las Artes y las Personas (9 de Julio 1043), Ricardo Ramos estará acompañado por Tony Balmaceda, prologuista de la obra y protagonista del Rocazo. Allí, además de la charla, el público podrá recorrer una muestra fotográfica producida por el Museo Histórico Regional Lorenzo Vintter, que recupera imágenes de aquellos días de 1972.

La segunda presentación será el viernes 22 de agosto a las 10 en el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Fiske Menuco (Evita 2875), también con la participación del autor y de Balmaceda.

Ambas actividades son abiertas y gratuitas, organizadas por el FER y la Secretaría de Cultura de Río Negro, en articulación con el IFDC y Casa de la Cultura.