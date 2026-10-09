Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tucumán: por dónde ver el show gratis y qué tener en cuenta antes de ir al Hipódromo

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentarán este sábado en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán, en un recital que tendrá un significado especial para los fanáticos ya que es un año marcado por la muerte del Indio Solari. Para quienes viajen al show, el grupo informó que habrá restricciones a las famosas «previas» del show, además brindaron información importante sobre los ingresos y las entradas.

En cuanto a las «previas», la Policía de Tucumán informó que no se permitirán realizar las mismas en la vía pública. Sin embargo, la organización informó que habrá un espacio habilitado para que los fanáticos puedan esperar el show y disfrutar los minutos previos al espectáculo adentro del predio. El recital comenzará a las 20.30 y se podrá seguir gratis por YouTube.

Cómo ver gratis por YouTube el recital de Los Fundamentalistas en Tucumán

Las personas que no puedan viajar a San Miguel de Tucumán tendrán la posibilidad de seguir el espectáculo en vivo y gratis por YouTube. La transmisión se realizará a través del canal oficial de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y comenzará a las 20.30, el mismo horario anunciado para el inicio del recital (Click aquí).

El concierto marcará también el cierre de la agenda 2026 de la banda. En estos momentos, la organización trabaja en la preparación del escenario y en los últimos detalles de sonido, iluminación, energía, accesos y seguridad.

Los Fundamentalistas en Tucumán: los cuidados especiales para el show

El Hipódromo de Tucumán abrirá las puertas a las 17. La organización confirmó que en distintos puntos del predio habrá venta de comidas y bebidas, con y sin alcohol.

El único acceso al Hipódromo será por el arco ubicado en la intersección de Benjamín Aráoz y Leguizamo. La recomendación es llegar con anticipación para facilitar el ingreso y evitar demoras antes del comienzo del recital.

Qué objetos están prohibidos en el recital de Los Fundamentalistas en Tucumán

La lista de objetos prohibidos incluye botellas, paraguas, elementos punzocortantes, encendedores, equipos de mate, sillas, mesas y reposeras. Tampoco se permitirá el ingreso con drones, perfumes, desodorantes, aerosoles, bengalas, pirotecnia, conservadoras, animales, medicamentos no prescriptos ni banderas con palo.

En cuanto a las entradas, quienes hayan comprado sus tickets a través de TuEntrada deberán revisar el correo electrónico utilizado durante la compra. Allí encontrarán el enlace para descargar los códigos QR y las recomendaciones de ingreso. La organización sugirió llevarlos impresos para agilizar los controles.

Quienes necesiten comprar entradas podrán hacerlo el sábado desde las 10 en la boletería ubicada en la esquina de Benjamín Aráoz y Leguizamo, a la izquierda del arco de entrada al Hipódromo. También habrá venta en La Rockería, en Buenos Aires 39 y Congreso de Tucumán 64, de 9 a 13 y de 17 a 19; y en Lunáticos Viajantes, en provincia de Mendoza 148, de 9 a 13.

Para los consumos dentro del predio, la banda recomendó llevar dinero en efectivo para evitar posibles inconvenientes con la señal y demoras en los pagos mediante códigos QR. Quienes vayan en auto podrán adquirir el estacionamiento frente al Hipódromo a través de TuEntrada.