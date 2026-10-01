«Falso»: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado desmintieron que el recital en Tucumán sea su último show

Luego de los rumores sobre un supuesto fin de la banda, uno de los integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Pablo Sbaraglia, salió a desmentir que el recital en San Miguel de Tucumán sea el último. A través de sus historias de Instagram, dejó un mensaje contundente sobre un presunto comunicado en el que se especuló sobre un cierre del grupo: «Falso», escribió.

Las versiones del fin de la banda tomaron fuerza luego de que una fanática de la banda compartiera en redes sociales un comunicado que le había llegado a través de correo electrónico. El mensaje la invitaba a comprar entradas para el show en el Hipodromo Tucumán y en uno de los pasajes decía «después de esta fecha no hay otra«. La frase dio pie a la pregunta: ¿Era el último recital de la Gira 2026 o la última presentación en la historia de la banda?

El mensaje de Pablo Sbaraglia en medio de los rumores sobre un fin de Los Fundamentalistas

Sin embargo, los rumores quedaron a un lado luego de que Sbaraglia, tecladista y guitarrista de la banda, comunicará este jueves que era «falso» lo publicado. De todas formas, aún se desconoce la grilla de la banda una vez finalizado el 2026: hasta el momento no se anunciaron más fechas. En el corto plazo, la banda se presentará el próximo sábado 10 de octubre en el Hipódromo de San Miguel de Tucumán.

Será la segunda presentación de la banda después de la muerte del Carlos el Indio Solari y el evento celebrará los 20 años del grupo. Como es usual, se espera la convocatoria de fanáticos de todos los puntos del país. De acuerdo a la plataforma TuEntrada.Net, quedan las últimas localidades disponibles a partir de un precio de 80 mil pesos.