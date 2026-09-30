¿El último recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado? El mensaje que alarmó a los fanáticos antes del show en Tucumán

Los Fundamentalistas en el emocionante show de Comodoro Rivadavia, un día después de la muerte del Indio.

A casi cinco meses de la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se preparan para tocar en el Hipódromo de Tucumán. Es el segundo show de la banda después del fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redontidos de Ricota. Como es usual se espera el arribo de fanáticos de todos los puntos del país a la presentación que tendrá lugar el próximo sábado 10 de octubre.

Pero en la previa del recital, algunos rumores sobre el futuro del grupo comenzaron a circular después de un correo recibido por los fanáticos que asistiran a la fecha: ¿Se trata solamente del cierre de la Gira 2026 o será también el último recital de la banda?

El mensaje de Los Fundamentalistas que generó dudas entre los fanáticos

En las redes sociales, seguidores de la banda compartieron un mail que recibieron en los días previos al show en San Miguel de Tucumán con frases que llamaron la atención.

“Vos ya estuviste. Ya sabés lo que pasa cuando arranca el primer tema y no hace falta que la banda cante. Por eso este mail te llega a vos antes que a nadie. Los Fundamentalistas cierran la gira. El último recital del año, y el que cierra veinte años arriba del escenarios. Después de esta fecha no hay otra. Queremos que estés”, reza el comunicado.

En las redes sociales aparecieron mensajes de seguidores que pidieron que Los Fundamentalistas continúen con el proyecto y sigan llevando las canciones del Indio a los escenarios.

Puntualmente la frase “después de esta fecha no hay otra” fue interpretada por algunos seguidores como una posible despedida, aunque la banda aún no se pronunció sobre su futuro una vez finalizado el 2026.

El show tiene un peso particular porque será el segundo recital después de la muerte del Indio. El único concierto que brindó la banda después de su fallecimiento fue el 6 de junio en Comodoro Rivadavia, donde los músicos le rindieron un sentido homenaje con algunos integrantes emocionados hasta las lágrimas.

Los Fundamentalistas llegan a Tucumán: últimas entradas disponibles

La presentación de Tucumán será, además, el regreso de la banda a esa región después de 15 años. El movimiento previsto para el recital también llevó a recomendar reservar alojamiento con anticipación ante la demanda de hoteles, hosterías, hostels y campings.

Los Fundamentalistas compartieron otos y videos de los ensayos previos al recital. “La flecha está en el aire…”, escribieron en una publicación que muestra a los integrantes de la banda. Entre ellos aparecen el guitarrista Gaspar Benegas, de El Bolsón.

Las entradas continúan a la venta a través de TuEntrada. La plataforma oficial informa que el recital iniciará a las 20.30 y comunicó que quedan las últimas localidades disponibles. También hay puntos de venta físicos donde no se cobra costo de servicio.

La segunda preventa tiene un valor de «80 mil pesos más costo de servicio, hasta agotar el stock». Además, se ofrece la posibilidad de pagar en cuatro cuotas sin interés con tarjetas de crédito de Sucrédito.