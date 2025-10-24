“Los Grimm”: un viaje oscuro al corazón de los cuentos 

El elenco del Centro Cultural Desafíos, apuesta una vez más, a la pieza, “Los Grimm”, un musical argentino, de Nicolás Pérez Costa y música de Pablo Flores Torres (nuevo compositor de Pepe Cibrián).

El musical combina la vida de los hermanos Jacob y Will Grimm, con el universo fantástico de sus cuentos.

El centro cultural “Desafíos” presenta “Los Grimm”, de Nicolás Pérez Costa

En una posada perdida en medio del camino, lo que parecía una simple parada se transforma en un viaje oscuro y mágico: desapariciones, misterios y personajes como Cenicienta, Hansel y Gretel o La Sirenita aparecen con versiones más crudas y sorprendentes que las que conocemos.

La obra explora cómo los relatos transmitidos de generación en generación encierran tanto belleza como oscuridad, y cómo su poder sigue marcando la vida de quienes los escuchan.

El elenco está integrado por 30 artistas, entre cantantes, bailarines y actores, dirigidos como siempre por la directora, maestra y cantante, Evelyn Jenkins, de nutrida trayectoria en dirección de espectáculos musicales, las mayores producciones de la ciudad, si de comedia musical hablamos.

Es necesario recordar producciones de los últimos años como, “Billy Eliot”, “Drácula”, “Quasimodo”, “Los Miserables”, entre otras. La obra se presentará en el teatro del Centro Cultural Desafíos (Brentana 46), este viernes 24, y 7 y 8 de noviembre, a las 21.

Evelyn Jenkins dirige una obra que combina música, actuación y magia escénica en el Centro Cultural Desafíos.

Evelyn Jenkins: «Es una obra maravillosamente mágica»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Jenkins adelantó que la propuesta tiene magia, misterio, música y coreografías. Para disfrutar en familia y para mayores de 10 años.

P: ¿Por qué decidiste/ron poner esta obra sobre el escenario?

R: Es una obra que conozco hace tiempo de Nicolás Pérez Costa y al músico Pablo Flores Torres. Esta vez serán 30 los artistas en escena, porque es una obra maravillosamente mágica, no al estilo Disney, porque algunos piensan en algo de “Cenicienta”, “Blanca Nieves”, “La Bella Durmiente” y creen que un infantil.

Es una obra que habla de los orígenes de los cuentos, que hoy conocemos por Disney, pero fueron creados por los hermanos Grimm y eran todos asesinatos, las princesas morían y no había ningún príncipe encantado que las despertara con un beso. Esta fantasía mágica está muy bien contada.

P: ¿Cuánto tiempo demando la obra?

R: Estamos ensayando desde agosto y septiembre, más o menos dos meses y medio, que nos lleva siempre montar las obras.

Se trabajaron primero las escenas de ensambles, las partes grupales, el marcado de coreografías, que estuvieron a cargo de Brisa Quiroga. Después, se trabajó en paralelo con los protagonistas, luego llegó el turno de lo vocal, actoral y la interpretación de cada personaje. Un poco así, fue el proceso. Empecé a ensamblar todo en los ensayos, todas las escenas de texto, con las coreografías, con los pasajes musicales, con el armado y desarmado de las escenografías.

Hay varios puntos que se van trabajando de a poco, hasta tener finalmente las pasadas generales.

El teatro musical local vuelve a sorprender con una versión oscura y fascinante de los cuentos que marcaron generaciones.

P: ¿Cuál es el peso de la magia y cómo hacen para llevarla a cabo?

R: Trata de lo fascinante de la magia, de lo hermoso y maravilloso que son los cuentos, las historias que nos cuentan y cómo uno puede creerse toda una realidad paralela, a través de un simple relato, que nace en la imaginación, a través de las historias que a uno le cuentan a uno y cómo va ideando otras realidades, cómo se siente parte de esos cuentos y protagonista.

Cuántas veces algunos nos han contado un cuento y todos de repente éramos Peter Pan y estábamos peleando contra el Pirata Garfio y después jugando con nuestros amigos, a raíz del cuento que habíamos leído. Entonces esto es lo que, por ahí, de lo que trata la obra, el mensaje que deja, más allá de lo otro. El otro trasfondo que muestra las historias, particularmente, de cómo surgieron las ideas de Cenicienta, de La Bella Durmiente, de dónde vienen esas ideas a la cabeza de los hermanos Grimm y cómo deciden bajarlo al papel.

P: ¿De qué manera el público puede notar la fantasía?

R: La historia se cuenta en primera persona, desde el lugar de los hermanos. Cuando llegan a una posada, aparecen personajes raros y descabellados que los descolocan un poco, y comienza a transitar la historia hasta llegar al desenlace final. La obra tiene distintos momentos. La idea es acercar al público el mensaje que tiene cada escena y cada situación. Hay un trabajo actoral muy fuerte, tanto de los protagonistas como en el ensamble. Existe una complicidad, compañerismo y un vínculo fuerte entre los artistas. Eso también puede notarse sobre el escenario.

Una obra que combina música, actuación y magia escénica en el Centro Cultural Desafíos. Gentileza.

P:¿Cómo haces para congeniar/ mixturar los diferentes registros vocales?

R: Se hizo un trabajo vocal interesante: si bien no es una obra que demande vocalmente un canto cuasi lírico, como tal vez pudo ser “Drácula”, “Los Miserables” o “Quasimodo”, que son obras que se cantan con voces mucho más armadas, colocadas y trabajadas.

Esta obra es más del teatro musical, pero lo que tiene de interesante es que, al representar personajes, uno tiene que incluso distorsionar su voz, no cantan todos como cuando cantan popular o en un recital de los que hacemos siempre a fin de año con bailarines y demás, sino que acá, cada personaje tiene su impronta. La persona que interpreta a Will Grimm, el hermano mayor, no habla de determinada manera, no habla como Will. En este caso el personaje se lo pide, cómo ir transformando el tono de voz, su forma de hablar y en esa transformación, transformar también su forma de cantar.

Es un trabajo interesante desde lo vocal y personajes como los hermanos “Hansel y Gretel” y todo esto es salirse de nuestra realidad y empezar a jugar desde otro cuerpo, desde otra historia, desde otra vestimenta, otro momento de época, otros temores, otras ideas, otra vida, otros recuerdos y todo eso hace que esa persona se transforme de pronto en “Hansel y Gretel” y cuenten la historia desde ese lugar.

Es maravilloso ver cómo una de las personas del elenco de pronto pisa el escenario y deja de ser, por decirte algo, Carla, y empieza a ser “Hansel y Gretel”, Aurora o uno de los hermanos Grimm. Hay mucho detrás del armado de cada personaje, de cómo se visten, cómo se paran, a veces nos toca hacer posturas súper incómodas porque el personaje te lo pide, cuando está todo el tiempo con un gesto determinado y a veces uno termina contracturado, con dolores en la cabeza, o en un hombro porque estuvo trabado o cuando tuvo que estar como encorvado y eso es un proceso actoral, que demanda mucho. Es interesante que el público pueda apreciar el trabajo actoral, vocal, de armado de vestuarios, de escenografía y demás que hacen que uno realmente se crea esa historia y que eso no se arma en dos minutos.

Los hermanos Grimm vuelven al escenario con una historia que mezcla humor, oscuridad y fantasía, en una puesta que sorprende por su nivel de producción local.

¿Cuál es la mayor dificultad en ese aspecto?

R: Desde la técnica, nosotros contamos en el teatro con una técnica maravillosa: se trabaja todo con microfonía headset, está Emiliano Pucci en el sonido, como siempre, con un sistema espectacular, la verdad que el audio siempre es algo que destaca las obras, lo mismo que la iluminación de la mano de David Tarifeño. Hay un trabajo fuerte también de ellos y por su participación en los ensayos generales y de ensamble, porque tienen que conocer la obra perfectamente y todo un trabajo de montaje e iluminación para cada momento, lugares puntuales, para ambientar cada situación, la verdad que también existe un trabajo de muchas horas, del iluminador y del sonidista, para que todo esto funcione. Son muchos micrófonos en escena, muchos personajes, mucha historia que contar.

Para el que nunca vió teatro musical, es una gran oportunidad, es una obra relativamente corta, dura una hora y media, comparado con los grandes musicales que todos conocemos.

Es una obra de texto con todos sus acompañamientos, momentos y enganches musicales, desde lo coreográfico y desde lo escénico, que lo transforma en una obra de teatro musical y no de teatro de texto.

“Los Grimm” invita a redescubrir los cuentos de infancia desde su origen más inquietante: el poder del relato y la imaginación como forma de magia.

Los Grimm: cómo conseguir entradas

Las entradas podrán adquirirse en el Centro Cultural Desafíos, lunes a viernes de 18 a 21hs. Las consultas pueden hacerse al 2994298298 o en Ig @teatrodesafios.

PROTAGONISTAS

Nicholas Jenkins: Will

Nicolas Ceballos: Jacob

Aylén Delgado: Berta

Martiniano Paulucci: Hansel

Malena Ousset: Gretel

Pilar Leuci: Sirenita

Dalila Alonso: Dorothea

Máximo Diaz: Dirk Investigador

Camila Vaca Narvaja: Bella Durmiente

Brisa Quiroga: Cenicienta

Giuliana Escudero Cavallotti: Blancanieves

Micaela Ljubica Alić: Rumpelstiltskin

Lena Osyčka: Periodista

Gabriela Gajewski: Periodista

Luana Montivero: Periodista

Ariana Mastice: Periodista.

FICHA TECNICA

Asistente de dirección, Aylen Delgado; Preparación vocal, Evelyn Jenkins; Puesta coreográfica, Brisa Quiroga; Asistencia coreográfica, Martina Zalazar; Sonido y visuales, Emiliano Puchi; Iluminación, David Tarifeño.