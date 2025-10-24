Taylor Swift detrás del telón: el manifiesto musical en su último disco, The Life Of A Showgirl

“Solía tener este oscuro pensamiento de qué pasaría si alguna vez fuera realmente feliz y libre siendo yo misma en una relación y mi escritura simplemente se secara, si mi escritura en realidad está exclusivamente relacionada a mi tormento y mi dolor”, se preguntó Taylor Swift al momento de lanzar su último álbum de estudio. “Resulta que este no es el caso en absoluto, estábamos creando un éxito”, contó en una entrevista a BBC Radio.

Parecía ser que después de una gira mundial que llegó a cientos de ciudades, Swift estaba lista para tomarse un descanso. Sin embargo, no podría haber estado más lejos de eso. The Life of a Showgirl es el último disco que lanzó la multipremiada artista estadounidense y que no solo vendió más de cuatro millones de ejemplares en la primera semana en Estados Unidos, sino que fue uno de los primeros álbumes en los que la cantante rompió sus esquemas.

Conocida por ser la artista “que canta sobre corazones rotos”, Swift lanzó un disco reinventándose. Acostumbrada a la melancolía de sus melodías, letras que no solo describen el dolor sino que lo transmiten y largos álbumes con hasta 30 canciones, la recientemente comprometida cantante se atrevió a demostrar que la música puede ser divertida y puede invocar al amor sano.

Con una estética inspirada en los cabarets parisinos, la artista quiso contar todo lo que pasaba “detrás del telón” de su último tour. Lo hace a partir de la premisa “That’s showbusiness for you” (Así es el mundo del espectáculo). “Este álbum es sobre lo que ocurría detrás de escena en mi vida privada durante este tour que fue tan exuberante y vibrante. Proviene del lugar más alegre, salvaje y dramático que estaba en mi vida. Quería que mi álbum se sintiera como yo me sentí”, expresó durante el anuncio del lanzamiento.

Swift decidió volver a trabajar con los productores Max Martin y Shellback, con quienes lanzó uno de sus álbumes más controversiales, Reputation. La compositora vuelve al pop, pero con influencias retro y una producción minuciosa que incorpora guitarras acústicas, piano y sintetizadores. Swift buscó crear melodías contagiosas y pegadizas con influencias de artistas como George Michael, Jackson 5 y Prince.

The Fate Of Ophelia fue el primer single. Una canción que evoca a la obra de teatro Hamlet, de William Shakespeare. Según contó, buscó que la letra fusiona expresiones del renacimiento como de la actualidad, en un juego de palabras curioso y entretenido.

En el segundo tema del álbum, Elizabeth Taylor, la artista se pone en la piel de la mismísima diva y reflexiona sobre la fama y el amor en el ojo público. En Opalite, la protagonista superá esos obstáculos y encuentra el amor más puro y tranquilo.

Father Figure y CANCELLED! Son las canciones más oscuras tanto en la melodía como en la letra. En la primera Swift intercala la canción homónima de George Michael hablando sobre las figuras paternas de una manera evolutiva y reflexiva durante la canción, mientras que la segunda ahonda el tema de la cancelación desde un lugar protagónico, ya que ella misma lo sufrió en el 2016. Eldest Daughter es la única canción lenta del álbum y se trata de la más íntima del disco.

Wood, Ruin The Friendship, Wi$h Li$t y Honey, son canciones jingleras que hablan de intentar darlo todo por amor y lo que se siente al conseguirlo. Llegando al final, Actually Romantic es un mensaje directo a los haters, mientras que el último tema, The Life of a Showgirl, cuenta justamente la vida de una mujer del espectáculo. Junto a Sabrina Carpenter, Swift interpreta esta balada pop que crea una atmosfera introspectiva y delicada acerca de los desafíos de la industria musical, explorando la fama, sacrificio y la búsqueda de identidad.

Mientras disfruta de una nueva etapa en su vida, comprometida y con un disco que día a día rompe récords, Taylor Swift está lejos de alejarse del reflector. Ella misma lo dice al cierre de su última canción: “nos veremos la próxima”, después de todo, así es el mundo del espectáculo.