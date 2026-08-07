Maggie Cullen, la joven voz que renueva el cancionero popular argentino

Fue parte de La Voz Argentina, hoy es una de las voces argentinas más destacadas y originales de la música popular argentina. Fue en 2021 que Maggie Cullen se anotó y participó de aquel exitoso programa de tevé. Todo el país conoció su voz, su virtuosismo para interpretar el cancionero de la música popular latinoamericana y su capacidad de transmitir sentimientos.



Fue semifinalista de aquella tercera temporada del reality de talentos musicales, pero eso fue apenas anecdótico: con 25 años y dos discos editados, Maggie Cullen es una de las cantautoras de raíz folclórica más destacadas de su generación.



Nacida en la Capital Federal, en 2000, Magdaena Cullen es la primera de cuatro hermanas. Todas ellas crecieron en un entorno familiar que las estimuló a disfrutar del arte, cualquiera sea. Música, canto, dibujo, actuación… todo podía suceder a la vuelta del colegio.



Y fue la música lo que fue quedando. Entre guitarreadas y peñas alrededor de la ciudad recorrió el cancionero del rock y el folclore argentinos, por caso, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Jorge Fandermole y León Gieco; junto a decenas de canciones de cantautores latinoamericanos, por caso, Silvio Rodríguez, Violeta Parra, Natalia Lafourcade y Chabuca Grande. Y en eso fue que apareció (en) La Voz Argentina.

Maggie Cullen vino tres veces a la Patagonia Norte, pero nunca al Alto Valle. En 2025, fue parte del Festival Internacional de Música de Bariloche (Fimba). Este año volvió a Bariloche en febrero para presentarse en el marco de la Expo Rural de la Patagonia; y en abril pasado participó de la Fiesta Nacional del Pehuén, en Aluminé.



Se presentará por primera vez en Neuquén con un show acústico íntimo el sábado 5 de septiembre, a las 21.30, en el Casino Magic (Planas 4005). Las entradas anticipadas se pueden conseguir a través de la plataforma entradauno.com o en la boletería de la sala.

“Che Maggie, poné el ojo en el sur porque realmente la gente va a poder disfrutar lo que haces, es un público que va a apreciar el concierto que estás armando”, recuerda Maggie que le dijo su amigo Raly Barrionuevo y la joven cantautora tomó debida nota. “Me parecen los paisajes más lindos de Argentina, una cultura muy, muy preciosa y que nos representa mucho también, ¿no? Entonces, me parece súper valioso poder ir a visitarlos”.



La ciudad de Neuquén es un pendiente que tiene desde hace tiempo confiesa Maggie apenas comienza su diálogo con Río Negro. “Hay gente que me escribe que quiere venir a escucharnos, y esta vez vamos a ir a presentar parte de los dos discos, Décimas, que es el último que edité, y también parte de Canciones del Viento (2023), que es mi primer disco. Estoy muy contenta de estar por allá visitándolos en septiembre”.



Neuquén será el punto de partida de esta segunda mitad del año para Maggie. Luego seguirán más fechas por el país y un tramo europeo en octubre. Pero antes de todo estará Neuquén. “Es el primer lugar a donde vamos a viajar. Va a ser muy lindo, vamos a estar con Nachito Abad, que es el pianista y director musical de la banda, y que me va a estar acompañando a cantar estas canciones”, anticipa.



“La primera mitad de año también estuvimos viajando bastante, hay una linda repercusión con la gente, creo que lo están recibiendo con entusiasmo, con alegría, así que poder visitar Neuquén me da mucha felicidad, aparte sé que, nada, me viene pasando que toda la gente del sur realmente ama mucho nuestro folclore, Es un público que disfruta mucho de bailar, de cantar con nosotros, entonces eso hace que aún me den más ganas de visitar Neuquén”.



Acerca del show que ofrecerá el próximo cinco de septiembre en el Casino Magic, “guitarra, piano y dos voces, porque Nacho y yo cantamos los dos, y bombo algunas canciones toco yo también”, resume Maggie.



En cuanto al sonido y el setlist, “será bastante acústico, la idea es que sea un concierto más bien íntimo. Te diría que es el formato de concierto que yo más disfruto, porque una está muy cerquita de la gente, se cuenta un poco más la historia detrás de las canciones, también un poco de mi historia. Voy a cantar canciones mías, voy a cantar muchas canciones del repertorio latinoamericano, algunas de las que canté en aquel momento cuando estaba en La Voz Argentina, ya hace cinco años, bastantes de estos dos discos, Canciones del Viento y el disco Décimas, canciones de mi repertorio que compuse yo y algo de rock nacional, que también me gusta mucho”.

El formato acústico es el que yo más disfruto, porque una está muy cerquita de la gente, se cuenta un poco más la historia detrás de las canciones, también un poco de mi historia”.

P: ¿Cómo fue llegar al primer disco?

R: Me acuerdo que en un momento, cuando terminó aquel programa, yo había conocido a Abel (Pintos) y él me invitó a abrir algunos conciertos que hizo en el Movistar Arena, muy generosamente, pero yo no tenía ni banda, ni repertorio, ni nada, yo simplemente había cantado en la peña, así que fue como un salto muy grande. Y me acuerdo de que ahí como que estaba la oferta de hacer un disco y grabar canciones con su productor y demás, y yo estaba en aquel momento como con necesidad de ir de a poco, estaba decidiendo hacer mi camino, pero hacerlo a mis tiempos, y respetando como lo que también el cuerpo me pedía, el cuerpo, la cabeza, y el corazón.

Dejé un poco que baje, que baje la cosa, que se arme el equipo, y al tiempo decidí grabar mis canciones, elegir un repertorio que me gustara, con el que me sintiera cómoda, y así salió Canciones del Viento. Pero tardé como dos años en preparar ese disco, y dos años el siguiente, así que fueron procesos largos que llevaron a discos largos. Hay mucho single, hay mucha cosa como rápida hoy, está buenísimo, lo entiendo, lo respeto, pero por ahí no me encuentro tanto, al menos por ahora.



Es un proyecto completo, como que está pensado en su totalidad, tanto el primer disco como el segundo, tienen un orden, las canciones van haciendo como una especie de recorrido musical por Argentina, y pasando por algunos países vecinos, buscando como representar todo, todo el paisaje sonoro que tenemos, nuestra música folclórica, que tiene tanta diversidad.

Maggie Cullen en el Teatro Broadway.



Yo creo que esa es su gran riqueza, como la diferencia tímbrica, de sonidos, de instrumentos, de formas de cantar tan diferentes, una baguala, una cueca, una zamba, una chacarera, una tonada, una milonga, un triunfo, una huella, a un son cubano, a una canción de Charly, creo que eso enriquece mucho, la música nuestra, y quería como buscar ir a las raíces, ir a las fuentes, para poder reflejarlo, en estos dos discos, que tienen una sonoridad, dentro de todo, parecida, que busca como generar cierto sonido.

P: ¿Y cuál es la historia de este segundo disco?

R: Mirá, justo hace un año, exactamente, en este momento, estábamos grabando el disco, así que tiene poco menos de un año, pero mucho recorrido, mucha vida, ha andado por muchos lados, la gente por suerte lo está escuchando un montón, tuvimos la presentación en el Ópera, con un montón de amigos, con Nahuel Penisi, con Rally Barrionuevo, Lito Vitale y un Premio Gardel a Mejor Disco de Folclore. Eso fue muy lindo, fue un gran empujón para todo el equipo, así que feliz, tiene poco tiempo, pero mucho recorrido.

Escribir es absolutamente nuevo, es algo que realmente surgió ahora y fue desde mis ganas de conectarme con la música desde otro lado”.

P: ¿Cuándo empezaste a pensar en ese segundo disco, cuándo sentiste que estabas lista para volver a grabar, ahora ya como compositora también?

R: ¿Cuándo empecé a pensarlo? cuando terminó el primero (risas). Pero sentí que estaba lista al tiempo, cuando Canción en el viento ya tenía cierto andar, cierto camino recorrido, y también eso me fue mostrando el camino de por dónde iba a venir este segundo disco, como de mis propias sensaciones arriba del escenario, y al escucharlo fue saliendo el segundo.



Y sí, creo que hubo un lindo proceso de también volver a encontrarme con la composición, con qué quiero decir yo, qué me pasa si trato de componer, hubo como todo un proceso ahí muy lindo, también de charlas con Teresa (Parodi), que me fue dando una mano grande. León Gieco también fue muy importante para mí, me ayudó también a animarme, y salieron algunas canciones, este segundo disco es una mezcla de canciones mías y canciones del cancionero popular tradicional, algunas más conocidas, otras menos, pero en definitiva quedó, yo creo, un lindo retrato de la Maggie que soy ahora.

P: Recién en este segundo disco aparecen tres composiciones tuyas, “Décimas”, “Ay, carnaval” y “La sencilla”. ¿Cuándo empezaste a escribir tus canciones?

R: Escribir es absolutamente nuevo, es algo que realmente surgió ahora y fue desde mis ganas de conectarme con la música desde otro lado porque también al empezar a trabajar de esto, a que se vuelva como el oficio de uno, me pasó de cuando tu hobby o lo que haces por disfrute se vuelve el trabajo, uno sigue disfrutándolo y amándolo un montón, pero también a veces algo de entusiasmo falta.



Entonces fue como volver a conectarme con eso que me apasiona tanto, pero desde otro lugar que yo no conocía, qué me pasa si me siento con una hoja en blanco y qué quiero decir, que es un mundo y es muy amplio y no se acaba, a mí me encanta, estoy muy entusiasmada con eso, la verdad que sí.



Y yo lo veo como un juego, sigue siendo parte de algo medio lúdico, ¿no? Donde no hay bien o mal, sino que es ver, ¿me gusta? ¿no me gusta? Como conocerse mucho a uno en el proceso, eso es lo más interesante para mí de poner a jugar la creatividad y darse el espacio para ver qué sale sin juzgarse, aprender a ser menos exigente con uno mismo.

P: Ivonne Guzmán, de La Delio; Kevin Johansen, Raly Barrionuevo, Pachi Herrera ¿Cómo aparecieron las colaboraciones en el disco?

R: Hay algunas que las canciones mismas me pedían, ¿viste? La de Ivonne era un son cubano y yo decía bueno, esta la quiero compartir con otra chica y casi que la canción misma la llamaba Ivonne (risas). Yo la había conocido hace un tiempo, al igual que a Kevin y me daban ganas de compartir y ver qué pasaba musicalmente, si nos juntábamos en un estudio a ver qué onda. Y con Kevin pasó igual, teníamos muy linda relación desde hace tiempo y era bueno ver qué pasa y estuvo hermoso, aprendí mucho también de su forma de trabajar, desestructurada, muy libre, muy distinto a mi modo y eso estuvo bárbaro.



Rally es un gran amigo desde hace mucho tiempo, lo admiro un montón y justo había fallecido Ramón Navarro que tiene esta canción tan linda “Las Coplas del Valle”, que se la había escuchado cantar a él y a mí también me gustaba mucho entonces le propuse que la grabáramos y me fui a su casa en Córdoba y estuvimos ahí compartiendo un finde y preparando esta canción, el videoclip la grabación, todo lo hicimos ahí en su casa así que estuvo lindísimo.

P: El disco cierra con “Cuando ya me empiece a quedar solo”, una canción de Sui Generis, ¿Por qué elegiste esa canción?

R: Esa canción me encanta desde hace muchísimo, me parece una canción increíble que Charly compuso siendo muy chico además con una fuerza tremenda y yo la venía cantando en vivo desde hace un año en los conciertos acústicos justamente como el que vamos a hacer en Neuquén y pasaba algo muy loco tanto con la gente grande que por ahí la conoce hace tiempo y la vuelve a escuchar y se emociona, pero, sobre todo con mucha gente joven de mi edad o más chicos que quizás no conoce la canción y a partir de eso está conociendo parte de la obra de Charly, quiero que se siga escuchando y si puedo aportar a eso, bueno, estamos para seguirla.