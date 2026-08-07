Facundo Arana habló de su reconciliación con María Susini: «El amor cambia todo»

El actor Facundo Arana rompió el silencio sobre su reconciliación con la modelo María Susini, madre de sus tres hijos, luego de la breve separación que atravesó la pareja y que generó una fuerte repercusión en los medios.

En una entrevista con Luis Novaresio para A24, el artista se mostró profundamente enamorado y reflexionó sobre cómo el vínculo con Susini transformó su manera de ver la vida.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Arana definió el amor como una experiencia capaz de modificar todos los aspectos de una persona. «El amor cambia todo. El amor te cambia la forma de respirar, la forma de sentir… hasta te cambia todo. Hay una revolución cósmica y celular en el amor«, expresó.

Los elogios de Facundo Arana a María Susini

Durante la charla, el actor no escatimó en elogios hacia su pareja y destacó especialmente su forma de afrontar la vida. La describió como una persona cuya felicidad no depende de las circunstancias externas.

«Es naturalmente feliz. Es como algo que flota. Si ser feliz fuera flotar, aunque hagas así, ¡blup!, flota«, graficó.

Consultado sobre si Susini modificó su manera de entender el amor, Arana respondió sin dudar: «Es así«. Y fue aún más allá al asegurar que encontrar un vínculo de esas características deja una huella imborrable.

«Encontrar ese tipo de amor, así dure un instante, es para siempre«, sostuvo.

La importancia del abrazo y una declaración de amor

A lo largo de la entrevista, Arana dejó en claro que cualquier diferencia del pasado quedó atrás y habló con emoción sobre el presente que comparte con María Susini, con quien conforma una de las parejas más consolidadas del espectáculo argentino.

Incluso, entre risas, confesó que si ella ingresara al estudio de televisión, la «taclearía al cuello para darle un beso«.

Más tarde, el actor profundizó sobre el significado que tienen los abrazos dentro de una relación.

«Como te abrazan, te quieren. Si te quiere y si te ama, es un abrazo que va mucho más allá de lo que uno puede hacer con los brazos. Es todo lo que sale de ese ser. Uno se da un abrazo y te modificó la existencia«, reflexionó.

Para Arana, el abrazo de su pareja trasciende el gesto físico y representa una de las expresiones más profundas del amor y la conexión entre dos personas.