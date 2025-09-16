SUSCRIBITE
35 min cronometro
Yo Como

Torta de chocolate 100% plant based

El toque dulce lo trae @chantalabad con esta receta facilísima. Tenés que probarla.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
35 min cronometro
Yo Como

Torta de chocolate 100% plant based

El toque dulce lo trae @chantalabad con esta receta facilísima. Tenés que probarla.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

azúcar impalpable: 180 gr

harina 0000: 200 gr

polvo para hornear: 2 cdas.

sal: 1 pizca

cacao amargo en polvo: 35 gr

soda: 240 ml

aceite de maíz o girasol: 100 ml

Preparación

Mezclar todos ingredientes los secos: azúcar, harina, polvo de hornear, sal y cacao. Sumar la soda y el aceite e integrar bien.

Volcar en un molde de 20–22 cm aceitado. Llevar a horno, pre calentado, a 160–170° C durante 30–35 minutos (hasta que al pinchar salga limpio). Dejar entibiar, desmoldar y enfriar antes de consumir.


Temas

chocolate

Cómo hacer

Gastronomía

Repostería

tortas
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias