Torta de chocolate 100% plant based
El toque dulce lo trae @chantalabad con esta receta facilísima. Tenés que probarla.
Torta de chocolate 100% plant based
El toque dulce lo trae @chantalabad con esta receta facilísima. Tenés que probarla.
Lista de Ingredientes
azúcar impalpable: 180 gr
harina 0000: 200 gr
polvo para hornear: 2 cdas.
sal: 1 pizca
cacao amargo en polvo: 35 gr
soda: 240 ml
aceite de maíz o girasol: 100 ml
Preparación
Mezclar todos ingredientes los secos: azúcar, harina, polvo de hornear, sal y cacao. Sumar la soda y el aceite e integrar bien.
Volcar en un molde de 20–22 cm aceitado. Llevar a horno, pre calentado, a 160–170° C durante 30–35 minutos (hasta que al pinchar salga limpio). Dejar entibiar, desmoldar y enfriar antes de consumir.
Comentarios