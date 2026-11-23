El abogado, profesor nacional de Educación Física y docente universitario Marcelo Antonio Angriman presentará oficialmente su nuevo libro, «Historia pura. Crónicas y análisis sobre actividad física, escolar y deportiva». El encuentro con los lectores se realizará el jueves 26 de noviembre, a las 19, en el Auditorio FECEN (Teniente Ricchieri 1334, esquina Saturnino Torres), en la ciudad de Neuquén.

La obra, publicada por la editorial CG, compila crónicas y reflexiones que tienen al deporte, la actividad física y el ámbito escolar como ejes centrales. A través de su habitual mirada pedagógica y humana -conocida por los lectores de RÍO NEGRO, donde publica regularmente sus columnas-, Angriman aborda fenómenos deportivos entendiéndolos como verdaderas metáforas de la vida cotidiana, reivindicando el rol formativo de los clubes de barrio, la familia y los valores colectivos.

El nombre del libro no es casual: surge de una de sus columnas más recordadas, publicada en este medio en julio pasado, inmediatamente después de la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial de 48 selecciones. En aquel texto -que también lleva por título «Historia pura»-, el autor invitaba a trascender el dolor lógico de la final perdida para valorar el recorrido completo de los ocho años del ciclo de Lionel Scaloni: la unión social por encima de cualquier grieta, la sencillez, el respeto y la resiliencia. El título remite directamente a la frase que Lionel Messi le dijo al entrenador al oído durante el emotivo abrazo tras vencer a Inglaterra en cuartos de final: «Somos historia pura».

Con esa misma sensibilidad, y apelando al recuerdo de una enseñanza de su madre sobre agradecer lo vivido antes que lamentar las despedidas, el libro propone un recorrido reflexivo sobre lo que el deporte nos deja más allá de los resultados.

Datos útiles para agendar:

Libro: Historia pura. Crónicas y análisis sobre actividad física, escolar y deportiva.

Autor: Marcelo Antonio Angriman.

Cuándo: Jueves 26 de noviembre de 2026, a las 19 hs.

Dónde: Auditorio FECEN (Tte. Ricchieri 1334 y Saturnino Torres, Neuquén).

Detalles: El lugar cuenta con estacionamiento propio