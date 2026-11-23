La APDH junto con peticionantes, víctimas del exilio obligado como delito autónomo al de la tortura padecida por sus familias durante la dictadura (gentileza)

“Es una presentación inédita”, dijo el fiscal federal en Neuquén, Miguel Palazzani, sobre el escrito que presentaron el viernes hijas e hijos de exiliados políticos durante la última dictadura cívico militar.

Son residentes de la región que recompusieron su vida en el Alto Valle, luego de haber sido expulsados en su primera infancia a México, Suecia, España, Francia, entre otros, porque sus padres eran el blanco de la persecución política de la dictadura o de la triple A.

Sus familias no pudieron elegir: o continuaban padeciendo la tortura en las cárceles de la dictadura o se iban del país. Para preservar la vida, salieron de los pabellones de Rawson o Devoto al avión, sin escalas, a un lugar lejano, sin trabajo, sin afectos y en muchos casos sin conocer el idioma. Se reunían con sus hijos en el exterior, que inclusive habían sido testigos del secuestro y de la tortura.

Otros nacieron en el exterior y sufrieron el doble desarraigo del regreso, durante la apertura democrática.

La presentación se hizo ante la Unidad Fiscal de delitos de lesa humanidad para que se investigue su condición de víctimas de delitos de lesa humanidad, como consecuencia del exilio obligado y parte del plan sistemático de persecución política.

“Es una deuda pendiente”, dijo Palazzani en relación al abordaje del padecimiento de las infancias y del exilio como delito autónomo de tortura ejercida hacia las víctimas y sus familias.

Firmantes de todo el mundo

Según el comunicado de prensa dado a conocer al término del encuentro, el fiscal les adelantó que iniciará una investigación y anticipó que “se dispondrá de equipos técnicos para la contención” a quienes presten testimonio.

Unas 80 firmas acompañaron el escrito, con rúbricas que llegaron desde México, España, Venezuela, Italia, Brasil, Holanda, Suecia, Francia, Nicaragua, Dinamarca, Perú, Paraguay, Canadá, entre otros países.

Plantean que se les considere víctimas del Terrorismo de Estado porque el exilio, como modalidad de persecución, atravezó sus infancias, adolescencias, identidades, vínculos y dejó secuelas con las que conviven en la actualidad.

La presentación contó con el respaldo de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.

A 50 años del golpe de Estado en 1976, solicitaron una “investigación exhaustiva sobre los individuos responsables de los actos que nos obligaron a abandonar nuestro país de origen o determinaron nuestro nacimiento” en el extranjero, plantearon.