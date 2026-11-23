“En pocos días más inauguramos los tres kilómetros de la Crouzeilles, mientras ya comenzamos con la conectividad vial en la zona”, dijo el secretario de Infraestructura y Planificación, Alejandro Nicola. Fue durante en el informe de las obras 2026 en ejecución a los concejales y la continuidad de muchas de esos frentes de trabajo con afectación presupuestaria para el 2027.

Entre otros detalles, informó de la continuidad de esta avenida hacia el norte, donde se comunicará con la autovía norte a la altura de la bajada de Maida. La terminación de la troncal permitirá una salida directa desde la zona del aeropuerto hacia la ruta petrolera (67), un corredor que actualmente se estáutilizando, pero con desvíos hacia Gran Neuquén Norte, por las calles que tienen pavimento.



En declaraciones a Río Negro, Nicola detalló que “ya estamos en obra en troncales como Lago Muster, que estamos en ejecución con la segunda alcantarilla al pie de la barda. Y a partir de ahí, desde Crouzeilles hasta Néstor Barros para consolidar la calle”, dijo.



Agregó que se hará un cordón cuneta y que en ese tramo se irán ejecutando las rede de agua y cloacas, con intervenciones y conexiones antes de la pavimentación. La Crouzeilles tiene casi 7 kilómetros de extensión y la zona de Valentina Norte es la que el municipio busca concretar.



“Estamos desde Crouzeilles con un primer tramo que son Genco y Bragado hasta la cabecera del barrio Hipódromo, donde ya empezamos con la pavimentación y llegamos hasta la bajada de Maida”, dijo en tanto agregó que “Estamos haciendo un tercer carril para agilizar el tránsito hasta llegar a la autovía norte”.



La obra fue contratada a RJ y Omega. “En septiembre del año próximo, podemos estar terminándola”, dijo Nicola.