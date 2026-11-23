Este lunes 23 de noviembre llega con períodos soleados y aire fresco del sudoeste en el Alto Valle, mientras que la AIC advierte que hacia la noche ingresará aire frío con vientos del sudoeste en la región, como antesala de una semana con buen tiempo y calor hacia fines de noviembre.

En el Alto Valle y la zona petrolera la tarde se mantiene templada a cálida, en tanto que en la cordillera y el centro-norte se registran marcas térmicas más bajas y mayor nubosidad o inestabilidad según los reportes disponibles.

En Neuquén capital, los reportes del SMN señalan una jornada sin lluvias con temperaturas entre 16°C de mínima y 26°C de máxima, y vientos del suroeste alrededor de 13 km/h; en San Carlos de Bariloche, el SMN ubica el termómetro entre 8°C y 14°C sin precipitaciones y con vientos del oeste de 18 a 30 km/h.

El pronóstico en el Alto Valle, Valle Medio y Añelo: sol, calor moderado y cambio nocturno

En el Alto Valle, Valle Medio y alrededores predomina un escenario seco y templado a cálido durante el día, con la rotación y el ingreso de aire frío del sudoeste hacia la noche.

Neuquén: El SMN anticipa una jornada sin lluvias, con mínima de 16°C y máxima de 26°C , nubes rotas y viento del suroeste de 13 km/h .



El anticipa una jornada sin lluvias, con mínima de y máxima de , nubes rotas y viento del suroeste de . General Roca: La AIC indica cielo cubierto durante el día y una temperatura máxima de 27°C , tras una mínima previa de 11°C .



La indica cielo cubierto durante el día y una temperatura máxima de , tras una mínima previa de . Añelo: El reporte de la AIC señala condiciones inestables durante el día y cielo despejado por la noche, con máxima de 28°C y mínima de 8°C .



El reporte de la señala condiciones inestables durante el día y cielo despejado por la noche, con máxima de y mínima de . Cipolletti, Villa Regina y Choele Choel: La síntesis general de la AIC ubica a la región del Alto Valle con períodos soleados, aire fresco del sudoeste y el ingreso de aire frío con viento del sudoeste hacia la noche.

La cordillera, el centro-norte y la costa: temperaturas bajas y viento del oeste

En el sector cordillerano y el centro neuquino el ambiente es más fresco, con nubosidad variable y vientos del sector oeste.