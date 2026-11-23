Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores al confirmar su casamiento con el músico Maxx Morando, después de casi cinco años de relación. La pareja dio el sí el sábado 21 de noviembre de 2026 en una ceremonia privada celebrada en Palm Springs, California, y las primeras fotografías del evento rápidamente llamaron la atención.

Según informó Noticias Argentinas, los artistas eligieron una propiedad que perteneció al legendario cantante Frank Sinatra para celebrar su unión, rodeados de familiares y amigos. La boda se mantuvo lejos de la exposición mediática hasta que la propia Miley decidió compartir las imágenes en sus redes sociales.

Así fue la boda secreta de Miley Cyrus y Maxx Morando

La ceremonia se realizó en los jardines de la residencia, junto a una piscina y bajo un imponente arco decorado con rosas blancas. La ambientación incluyó velas y arreglos florales que aportaron un estilo romántico y elegante.

Para la ocasión, Miley Cyrus eligió un vestido de novia de seda blanca de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello. El modelo se destacó por sus mangas largas, una espalda completamente descubierta y una extensa cola.

La cantante completó su look con zapatos blancos y un peinado recogido de estilo descontracturado.

Por su parte, Maxx Morando lució un elegante traje negro de Saint Laurent, mientras que los invitados también eligieron vestimenta oscura para acompañar la celebración.

Las fotos de Miley Cyrus que confirmaron su casamiento

Un día después de la boda, la artista publicó en Instagram las primeras imágenes oficiales, tomadas por el fotógrafo José Villa.

En las fotografías se puede ver a la pareja abrazada, compartiendo un beso y disfrutando de uno de los momentos más importantes de su relación.

La publicación estuvo acompañada por las iniciales de los recién casados y la fecha del enlace: M + M, 11.21.26.

Además, Miley eligió musicalizar el anuncio con su canción Let’s Get Married, que había interpretado junto a Morando durante un concierto en Los Ángeles.

El emotivo reencuentro familiar durante la boda de Miley Cyrus

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de los padres de la cantante, Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, quienes asistieron a la celebración después de los conflictos familiares que trascendieron públicamente en los últimos años.

También estuvieron presentes su hermana Noah Cyrus y la actriz Elizabeth Hurley, actual pareja de Billy Ray.

La ceremonia fue oficiada por Wayne Coyne, líder de la banda The Flaming Lips y amigo de la artista.

Quién es Maxx Morando, el músico que conquistó a Miley Cyrus

Maxx Morando tiene 28 años y es baterista de la banda de rock Liily. Su relación con Miley Cyrus comenzó en 2021, después de conocerse mediante una cita a ciegas organizada por personas de su entorno.

Con el paso del tiempo, el vínculo también se trasladó al terreno profesional, ya que Morando colaboró en proyectos musicales de la cantante.

La propuesta de matrimonio llegó durante un viaje a Japón en 2025, aunque la pareja mantuvo buena parte de su relación lejos de las cámaras.

Este es el segundo matrimonio de Miley Cyrus, quien anteriormente estuvo casada con el actor Liam Hemsworth. La pareja se separó en 2019 y formalizó su divorcio en 2020.

Con esta ceremonia íntima, la exprotagonista de Hannah Montana comenzó una nueva etapa personal y eligió compartir su felicidad con sus seguidores a través de las primeras imágenes oficiales de su casamiento.