Guillermo Francella protagonizó un inesperado momento a la salida del Teatro Metropolitan, en plena avenida Corrientes, cuando un grupo de hinchas de Boca decidió esperarlo para dedicarle una serie de cánticos contra Racing, el club del que el actor es reconocido fanático.

El episodio ocurrió durante los festejos por la consagración de Boca como campeón de la Copa Sudamericana 2026, después de vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia. La escena quedó registrada en varios videos que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

Según informó Noticias Argentinas, los simpatizantes xeneizes se acercaron hasta el teatro donde Francella protagoniza la obra Desde el jardín y aguardaron a que terminara la función para sorprenderlo.

Los hinchas de Boca sorprendieron a Guillermo Francella: qué pasó a la salida del teatro

La celebración por el título internacional llevó a miles de hinchas de Boca hasta el Obelisco. Sin embargo, un grupo decidió trasladar los festejos hasta las puertas del Teatro Metropolitan, donde se encontraba trabajando Francella.

Con camisetas, banderas y pilusos azul y amarillo, los fanáticos comenzaron a cantar contra Racing mientras esperaban la salida del actor.

Cuando finalmente apareció, Francella se encontró con una multitud que lo recibió al ritmo del clásico cántico «Racing botón», en una escena cargada de humor y rivalidad futbolera.

Los simpatizantes también comenzaron a gritar que Guillermo era hincha de Boca, intentando provocar una reacción del reconocido fanático de la Academia.

La inesperada reacción de Guillermo Francella ante las cargadas de Boca

Lejos de mostrarse molesto, Guillermo Francella respondió con una sonrisa, saludó a los presentes y hasta aplaudió a los hinchas que lo esperaban frente al teatro.

El actor se tomó las bromas con humor y se mostró dispuesto a compartir el momento con los simpatizantes, que aprovecharon la ocasión para fotografiarse con él.

Posteriormente, en declaraciones al programa Infama, de América TV, Francella explicó que había disfrutado del encuentro y que el personal del teatro ya le había advertido sobre la presencia de numerosos hinchas en la puerta.

El protagonista de El Encargado interpretó la situación como parte del folclore futbolero y dejó en claro que las cargadas no le habían generado malestar.

Guillermo Francella y su pasión por Racing: el detalle que hizo viral el video

La escena tuvo una repercusión especial porque Francella es uno de los hinchas famosos más identificados con Racing Club.

Su pasión por la Academia quedó reflejada en numerosas oportunidades, especialmente a través de sus celebraciones cuando el equipo consigue una victoria importante.

Por eso, los simpatizantes de Boca aprovecharon la reciente consagración internacional para dedicarle una particular serenata futbolera.

El episodio terminó entre risas, aplausos y fotografías, y se convirtió en una de las situaciones más curiosas de los festejos xeneizes.

El video de Guillermo Francella rodeado de hinchas de Boca se viralizó rápidamente, mostrando una faceta distendida del actor y una escena en la que el fútbol y el espectáculo se cruzaron en plena calle Corrientes.