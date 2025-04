Martín Neri, de gira por Río Negro y Neuquén: “La canción termina siendo siempre un abrazo”

Martín Neri, guitarrista, compositor e intérprete rosarino y uno de los cancionistas sobresalientes de la música popular argentina, llega a la región por primera vez para presentar su obra editada, junto a una serie de composiciones que serán parte de su próximo disco.



La gira por el norte de la Patagonia, que comenzó hace una semana en Santa Rosa y que se extenderá hasta fin de mes, continuará este viernes, a las 21, en Cine Teatro Pedro Secundino Peri, de Chos Malal; mañana sábado, a las 22, en Egipcio Bar (España 1962), de Roca; el domingo, a las 20, en el Tenis Club Neuquén (Olascoaga 1355), de Neuquén; el sábado 19, a las 22, en Casa del Bicentenario (Ginés Ponte 390), de Junín de los Andes; el jueves 24, a las 21, Biblioteca Popular Osvaldo Bayer (Los Maquis 33), de Villa La Angostura; el viernes 25, a las 20, Teatro Paico (Paico 617), de Bariloche; y el sábado 26, en San Martín de los Andes.



Con dos discos editados, Matriz del agua (2015) y Encierro (2021), una obra audiovisual que reflexiona sobre el aislamiento, en la que participan Leopoldo “Teuco” Castilla, Jorge Fandermole, Nadia Larcher, Gustavo Cortés, Carlos Aguirre y Teresa Parodi, más decenas de trabajos en colaboración, entre ellos De un mismo barro, junto a Ramiro González, Neri está listo para grabar su tercer álbum.



Neri, quien fuera durante cinco años guitarrista del reconocido Dúo Salteño, llegó hace un par de días a la región luego de una extensa gira europea de seis meses, que incluyó presentaciones en Francia, Suiza y Alemania. “Vengo a recuperar la canción compartida”, le dice el músico a Diario RÍO NEGRO.

Son canciones que tienen que ver con mi cotidiano. Tengo una inquietud muy grande por habitar el presente”. Martín Neri, sobre su próximo disco.



Si bien desde 2008 visita Europa con cierta regularidad, esta fue la primera vez que pasó tanto tiempo fuera allí. Sus giras solían durar no más de dos meses, esta, en cambio, le tomó medio año. “Es la primera vez que fue tan largo y eso me dio como una sensación de extrañeza. La gente fue muy receptiva de mi obra, pero estuve mucho en Suiza, en Alemania, en Francia, países donde yo no me puedo desenvolver mucho con mi idioma, ni en el cotidiano, ni a la hora de cantar. A mí me gusta mucho conversar la canción, pensarla siempre con quien la comparto, y bueno, eso lo extrañé. Esta gira comenzó hace unos días en Santa Rosa de la Pampa y fue un regalo”.



¿Por qué se fue tanto tiempo esta vez? “Para salvarme de Milei, entre otras cosas”, dice Neri entre risas, pero, a la vez, seriamente. “En realidad, yo, en 2023 me fui de gira, como de costumbre, dos meses a Europa, a fin de 2023. Y con el productor de allá vemos los números de Milei en primera vuelta y no nos gustó nada. Entonces, él me dice ‘mirá, si te animás, el año que viene puedo armar algo más extenso en Europa’”. Dicho y hecho: dos semanas después de regresar de su gira, Milei ganó el balotage y Neri aceptó la propuesta de su productor.

P: ¿Cómo se empezó a llevar tu música con todo ese contexto?

R: Mirá, la verdad que fue un regalo, una maravilla. Fueron más de 60 conciertos y realmente me encontré con una sociedad tan receptora, tan amable. Por ejemplo, en Suiza, tenemos el prejuicio de decir que los suizos tienen un parque de diversiones y que tienen la plata del mundo allá, ya sabemos, esa mirada. Hablando con un pianista suizo con quien hice un vínculo hermoso y tenemos ahora un dúo en proyecto, Alex Heller, primero me dijo que todo lo de la plata, que nosotros apuntamos, ellos como sociedad también detestan por igual. Es una mafia que se fue a meter ahí porque le conviene como escondite financiero. La sociedad suiza es hermosa, muy sensible. Yo trabajé mucho en el cantón francés de Suiza y es impresionante la empatía que tienen con el arte, con la canción.

P: ¿Qué sentís que le pasó a tus letras, a tus canciones, puestas en ese contexto?

R: Me sorprendió enormemente la conexión que generaron con mucha gente que no entendía lo que yo decía, pero la emoción estuvo ahí, ¿viste? Conectaban con la música, con la expresión, como nosotros conectamos con música de otro idioma, y la gente venía emocionada a agradecerme, fue increíble el poder de la expresión, el poder de la canción, de la melodía.

Pasó en Alemania también, en un festival que fui a tocar a Dresden. Fue increíble porque llegué y no podía hablar con nadie, un alemán cerrado, ¿viste? Y dije, ¿qué voy a hacer detrás de este festival? Media hora de concierto… Y cantar, qué otra cosa. Y funcionó.

Se reían porque mi inglés es muy, muy rústico, ¿viste? Que era lo más cercano para comunicarme, porque alemán… Así que fue tan mágico porque las canciones fueron lo que nos acercaron y mis intentos de alguna palabra, de querer hablar. El diálogo se hizo a través de la música, que es un poco la idea, ¿no?

P: ¿Cómo serán los espectáculos que veremos en esta gira patagónica?

R: Estoy trayendo un puñado de canciones que estoy por grabar, todas canciones nuevas que vengo componiendo en estos últimos dos o tres años.

Son distintos proyectos en distintos momentos y que con esto de los viajes se me ha acumulado una producción muy vasta.

Pero quería hacerlo más tranquilo, así que ahora sí estoy pensando ese disco. Voy a salir a compartir todo esto, que es una forma también de preproducción.

P: ¿Y cómo terminaste dialogando con esta época, cómo fueron funcionando tus canciones?

R: Y… es distópico esto, es distópico claramente. Leo cosas y necesito compartir con amigos, amigas, chequear si hay otro que leyó lo mismo que vos porque no lo podés creer.

En ese contexto que nos toca, el arte es como un regalo. Es cuando uno valora más que nunca el hecho de tener arte, tener comunicación, porque somos eso, comunicadores, un colectivo de comunicadores, vos escribiendo para un diario, yo haciendo una canción y otra persona haciendo desde el arte plástico alguna intervención, somos todos comunicadores y estamos en una situación que si no tuviéramos esto, si no tuviéramos esta charla nos volveríamos locos todo el tiempo.

Es complejo, es muy complejo este contexto y yo creo que la canción termina siendo un abrazo siempre, por eso me encanta hablar de que la canción es un dispositivo tan autónomo, tan poderoso.

P: Y lo pudiste ver cuando llevaste estas canciones a Europa, el abrazo funcionó aun cuando eran sociedades totalmente distintas, hubo empatía y el público se te acercó como si hubieras estado en Rosario, en Neuquén o en Salta.

R: Me quedó claro que más allá de contextos culturales distintos, sabés que hay esto que yo digo estar todos en un mismo barro. A mí me gusta ir mucho a la infancia por ejemplo, al vínculo con el deseo. Para mí está todo ahí, en el vínculo con cómo nos manejamos con las expectativas, cómo nos manejamos con nuestro primer deseo, y ahí estamos todos. Y ahí conectamos muy fuertemente, porque ahí estamos, una humanidad que todo el tiempo la están queriendo manipular para llevar para un sitio funcional, y salvarnos es mirarnos bien adentro en la infancia, y no olvidarnos de lo imprescindible, no necesitamos más nada que recordarnos en ese momento lúdico.