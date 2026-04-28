Con la palabra de Luis Caputo, arranca este martes la edición 2026 de Expo EFI

El ministro de economía Luis Caputo será el encargado este martes por la mañana de dar el puntapié inicial a la edición 2026 de la Expo EFI que inicia este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires con cobertura especial de RÍO NEGRO.

El conductor de la política económica brindará su perspectiva de cara a lo que resta de un año desafiante, con la economía real en dificultades y fuertes vencimientos de deuda en el primer semestre. Será el inicio de una semana de alto voltaje político, en la que el Jefe de Gabinete deberá dar explicaciones ante la Cámara de Diputados.

“El punto de encuentro de la economía argentina” será el lema de la 13º edición de Expo EFI, que inicia hoy y se lleva a cabo en paralelo al Congreso Económico Argentino (CEA), y que en la edición 2025 reunió a más de 7.000 asistentes y a más de 250 oradores.

En la edición 2025 de Expo EFI, fue la primera vez en que Caputo habló de los «dólares del colchón», lo que luego derivó en la Ley de Inocencia Fiscal.

El año pasado en el mismo reducto y ante el mismo auditorio, Caputo habló por primera vez de «monetización endógena en dólares», lo que más tarde se tradujo coloquialmente en redes y medios de comunicación como los «dólares del colchón». De allí surgió más tarde la iniciativa que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y más tarde se convirtió en la Ley de Inocencia Fiscal, aprobada en diciembre.

“El escenario global continúa siendo desafiante, con tensiones geopolíticas en el arranque del 2026, cambios tecnológicos acelerados y nuevas reglas en materia de producción, comercio e inversiones. En ese contexto, Argentina tiene una oportunidad histórica de redefinir su posicionamiento. Es clave construir previsibilidad, reglas de juego estables e instituciones que generen confianza de largo plazo» afirmó Esteban Domecq, presidente de Invecq, que junto a Messe Frankfurt Argentina organiza el evento.

En la primera jornada de Expo EFI disertará además el ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger y el CEO de YPF, Horacio Marin. En la jornada del miércoles será el turno del presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, mientras que para el cierre se espera la presencia del presidente Javier Milei.

Feria de finanzas y economía. Expo EFI es el mayor foro económico del país.

A lo largo de las dos jornadas, disertarán además destacados referentes de la economía, las finanzas y el mundo corporativo, de la talla de Nicolás Aguzin (Bolsa de Hong Kong), Alfonso Prat-Gay, Marina Dal Poggetto, Claudio Zuchovicki, Emanuel Álvarez Agis, Andrés Malamud, Eduardo Costantini (Consultatio), Horacio Marín (YPF) e Ignacio Costa (Rio Tinto), junto a gobernadores de provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca y Chubut.

La propuesta de Expo EFI incluye, además, más de 30 Workshops, un espacio literario para presentaciones de libros del sector, un aula académica, stands comerciales, un recinto bursátil y 13 seminarios con presencia de destacados referentes de la minería, energía, agroindustria, fintech, inversiones, pymes y emprendedores, financiamiento, franquicias, consumo masivo, real estate y tecnología.