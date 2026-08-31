Murió Miguel Zavaleta, voz de Suéter y referente del rock nacional, a los 71 años

A los 71 años de edad, murió Miguel Zavaleta, líder y vocalista de la emblemática banda Suéter, tras afrontar un cuadro oncológico.

La noticia fue ratificada públicamente por colegas y allegados del circuito artístico, entre ellos la cantante Hilda Lizarazu y el periodista especializado Sergio Marchi, generando una inmediata ola de homenajes para quien fuera un pionero de la renovación estética y sonora en la transición democrática del rock argentino.

La trayectoria de Miguel Zavaleta y la creación de la banda Suéter

El recorrido artístico de Miguel Zavaleta comenzó a forjarse a finales de los años 70, con la agrupación progresiva Bubu y diversas expresiones teatrales en el circuito underground porteño, participando activamente de colectivos experimentales como el Ring Club junto a figuras fundacionales de la época.

En 1981 fundó Suéter, formación con la que editó su álbum debut homónimo al año siguiente y debutó en vivo como telonero del recordado concierto de Charly García en el estadio de Ferro.

Con un estilo caracterizado por la ironía, la solidez melódica y un desenfado escénico innovador, el cantante y tecladista integró la corriente vanguardista que redefinió los formatos del pop rock local en los escenarios de Obras Sanitarias y los principales festivales del país.

El impacto de «Amanece en la ruta» en el rock argentino y el legado de Miguel Zavaleta

La consagración masiva de la banda llegó en 1984 con el lanzamiento del disco Lluvia de gallinas, obra que albergó el mayor clásico compositivo de Miguel Zavaleta: «Amanece en la ruta».

La canción, inspirada en una narrativa conceptual sobre el tránsito hacia lo desconocido y la propia finitud, se transformó en un himno intergeneracional del cancionero popular.

A lo largo de más de cuatro décadas de actividad, el músico mantuvo su impronta artística y regresó a los escenarios en sucesivas reuniones de Suéter junto a históricos compañeros como el guitarrista Jorge Minissale, consolidando una obra que permanece como referencia ineludible de la cultura musical contemporánea.