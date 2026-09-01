Los aumentos confirmados de septiembre 2026: cuánto suben las tarifas de luz y gas y qué pasa con los subsidios

Terminó agosto y ya se confirmó que septiembre 2026 inicia con una nueva ola de aumentos que tendrá impacto en los bolsillos argentinos. El noveno mes del año trae subas confirmadas en alquileres, transporte público y diversos servicios esenciales.

Estos ajustes, impulsados tanto por el Gobierno como por empresas privadas y entidades reguladoras, mantendrán la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante las próximas semanas.

Los incrementos que llegan en septiembre 2026

Según el reciente informe publicado por el sitio Infobae, las subas se verán reflejadas en las tarifas de las prepagas, servicio de agua, gas, transporte y alquileres.

Alquileres:

La mayoría de los contratos se actualizan en la actualidad en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en julio avanzó 2,1%. De acuerdo con los datos oficiales, los inquilinos a los que les corresponda un ajuste trimestral deberán afrontar una suba del 6,22%. De esta manera, quienes pagaban, por ejemplo, $500.000 de alquiler pasarán a abonar $531.100.

Prepagas

Las principales empresas de medicina prepaga confirmaron subas de hasta 3% para septiembre. En esta oportunidad, firmas como Swiss Medical adelantaron que actualizarán sus cuotas al 3,11%; Omint lo hará en 2,9%. En tanto, OSDE, según el plan, aplicará un incremento de entre 1,9% y 2,3%, y Galeno definió un rango de entre 2,3% y 2,8%.

Colectivos

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) actualizará sus tarifas en septiembre. Los colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) tendrán un aumento del 4,1%. Los colectivos de la provincia de Buenos Aires, en tanto, aumentarán 4,3%.

Servicios domésticos

Quienes empleen personal de casas particulares formalizado deberán afrontar en septiembre un incremento del 1,8%. Con esta actualización, los trabajadores de la categoría de tareas generales -destinada a la limpieza- percibirán por hora $3.871,87 con retiro y $4.144,32 sin retiro. En tanto, para la jornada completa bajo esa misma categoría, los montos mensuales treparán a $475.001,19 y $523.998,96, respectivamente.

Subas en luz y gas: qué pasa con los subsidios

El Gobierno dispuso subas en los servicios de energía que elevarán este mes un 1,75% las facturas de electricidad y un 1,40% las de gas natural. La medida surge de los cuadros publicados por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), basados en información de la Secretaría de Energía de la Nación, y fue justificada por el Ejecutivo en respuesta a «la actual suba internacional de los costos energéticos».

Oficializada en el Boletín Oficial, la resolución eleva a 200 kWh mensuales el techo de consumo bonificable de energía eléctrica. Con esta decisión, se revierte la reducción a 150 kWh que estaba prevista en el cronograma original trazado a comienzos de año en el marco del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Respecto del alcance territorial, la disposición en electricidad abarca a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) -jurisdicción bajo competencia nacional-, mientras que en el gas natural la medida rige en todo el país.

En paralelo, se informaron cambios en las bonificaciones extraordinarias. En el servicio eléctrico, este beneficio trepó al 25% que, sumado a la base del 50%, alcanza una cobertura total del 75%. Para el gas natural, la bonificación extraordinaria se fijó en 24,5%, acumulando un descuento global del 74,5%.

De acuerdo con la cartera energética, el incremento promedio en las facturas de septiembre quedará por debajo del 2,1% de inflación registrado en julio, último dato oficial difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).