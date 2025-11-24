Murió Jimmy Cliff: se apagó la voz que llevó el reggae al mundo

Jimmy Cliff, el carismático pionero del reggae y actor que predicó alegría, desafío y resiliencia en clásicos como “Many Rivers to Cross”, “You Can Get it If You Really Want” y “Vietnam” y protagonizó la histórica película “The Harder They Come”, murió a los 81 años. Su familia publicó este lunes en sus redes sociales un mensaje en el que informaba que falleció a causa de una convulsión seguida de neumonía. No se dispuso de más información de inmediato. “A todos sus fans de todo el mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera”, dice parte del anuncio. “Agradeció mucho el cariño de cada uno de sus fans”.

Murió Jimmy Cliff: de la escena musical a la actuación

Cliff, un jamaicano de nacimiento, con un tenor vivaz y un don para las frases pegadizas y las letras de actualidad, se unió a la escena musical emergente de Kingston en su adolescencia y ayudó a liderar un movimiento en la década de 1960 que incluyó a futuras estrellas como Bob Marley, Toots Hibbert y Peter Tosh. A principios de la década de 1970, aceptó la oferta del director Perry Henzell para protagonizar una película sobre un aspirante a músico de reggae, Ivanhoe «Ivan» Martin, quien recurre al crimen cuando su carrera decae. Henzell tituló la película «The Harder They Come» tras sugerir el título como una posible canción para Cliff.

“Ivanhoe era un personaje de la vida real para los jamaicanos”, declaró Cliff a Variety en 2022, con motivo del 50.º aniversario de la película. “De pequeño, oía hablar de él como un hombre malo. Un hombre realmente malo. En Jamaica, en aquella época, nadie tenía armas. Pero él las tenía y disparó a un policía, así que era alguien a quien temer. Sin embargo, ser un héroe era la forma en que Perry quería hacerse un nombre: un antihéroe, al igual que Hollywood convierte a sus villanos en héroes”.

Con canciones que trascendieron fronteras y una presencia icónica en The Harder They Come, Jimmy Cliff dejó una huella inmensa en la cultura popular.

“The Harder They Come”, retrasado unos dos años debido a la financiación esporádica, fue el primer gran lanzamiento comercial de Jamaica. Vendió pocas entradas en su primera temporada, a pesar de los elogios de Roger Ebert y otros críticos. Pero ahora se erige como un referente cultural, con una banda sonora ampliamente considerada como una de las mejores de la historia y un punto de inflexión en el auge mundial del reggae.

Durante un breve periodo, Cliff rivalizó con Marley como el artista más destacado del género. En un álbum que incluía a Toots and the Maytals, The Slickers y Desmond Dekker, Cliff fue el artista invitado en cuatro de once canciones, todas bien posicionadas en el canon del reggae.

Jimmy Cliff se presentó en el Festival de Jazz y Patrimonio de Nueva Orleans, en mayo de 2013. Foto AP.

«Sitting in Limbo» fue una visión melancólica pero esperanzadora de una vida en constante movimiento. «You Can Get It If You Really Want» y la canción principal eran llamadas a la acción y promesas de pago final: «Cuanto más duro vienen, más duro caen, todos». Cliff, por otro lado, deja escapar un grito de cansancio en «Many Rivers to Cross», un testamento de estilo gospel que escribió tras enfrentarse al racismo en Inglaterra en la década de 1960.

«Fue una época muy frustrante. Llegué a Inglaterra con grandes esperanzas y las vi desvanecerse», declaró a la revista Rolling Stone en 2012.

Murió Jimmy Cliff: la música sigue viva

La carrera de Cliff alcanzó su apogeo con «The Harder They Come», pero, tras un descanso a finales de los 70, trabajó de forma constante durante décadas, ya fuera en sesiones con los Rolling Stones o colaborando con Wyclef Jean, Sting y Annie Lennox, entre otros. Mientras tanto, su música temprana perduró. Los Sandinistas de Nicaragua usaron «You Can Get It If You Really Want» como lema de campaña y Bruce Springsteen ayudó a ampliar la audiencia estadounidense de Cliff con su versión en vivo de «Trapped» de la estrella del reggae, incluida en el álbum benéfico de 1985, «We Are the World», que vendió millones de copias. Otros artistas que interpretaron sus canciones fueron John Lennon, Cher y UB40.

Cliff fue nominado a siete premios Grammy y ganó dos veces al mejor álbum de reggae: en 1986 por «Cliff Hanger» y en 2012 por el aclamado «Rebirth», considerado ampliamente como su mejor trabajo en años. Entre sus otros álbumes se incluyen «The Power and the Glory», nominado al Grammy; «Humanitarian» y «Refugees», lanzado en 2022. También participó en el himno de protesta de Steve Van Zandt, «Sun City», y en la comedia de Robin Williams «Club Paradise», para la que contribuyó con varias canciones a la banda sonora y cantó con Elvis Costello en el tema rockero «Seven Day Weekend».

Nació como James Chambers en el suburbio de Saint James y, al igual que Ivan Martin en «The Harder They Come», se mudó a Kingston en su juventud para convertirse en músico. A principios de la década de 1960, Jamaica se independizaba de Gran Bretaña y los primeros sonidos del reggae, primero llamados ska y rocksteady, se estaban popularizando. Con el nombre de Jimmy Cliff, tuvo varios éxitos locales, como «King of Kings» y «Miss Jamaica», y, tras superar las barreras que desestabilizaron a Martin, fue convocado para representar a su país en la Feria Mundial de 1964 en la ciudad de Nueva York.

“(El reggae) es música pura. Nació de la clase social más pobre”, declaró a Spin en 2022. “Surgió de la necesidad de reconocimiento, identidad y respeto”.

Murió Jimmy Cliff: acercándose al estrellato

Su popularidad creció durante la segunda mitad de la década de 1960 y firmó con Island Records, el sello discográfico líder mundial de reggae. El fundador de Island, Chris Blackwell, intentó en vano promocionarlo entre el público del rock, pero Cliff logró llegar a nuevos oyentes. Tuvo un gran éxito con una versión de «Wild World» de Cat Stevens y alcanzó el top 10 en el Reino Unido con la inspiradora «Wonderful World, Beautiful People». El cántico de protesta de Cliff, ampliamente escuchado, «Vietnam», se inspiró en parte en un amigo que había servido en la guerra y regresó con heridas irreconocibles.

El músico, cantante y actor jamaicano Jimmy Cliff se presentó durante el concierto Timbre Rock and Roots en marzo de 2013 en Singapur. Foto AP.

Su éxito como artista discográfico y concertista llevó a Henzell a buscar una reunión con él y a halagarlo para que aceptara el papel: «¿Sabes? Creo que eres mejor actor que cantante», recuerda Cliff que le dijo. Consciente de que «The Harder They Come» podría ser un gran avance para el cine jamaicano, anhelaba abiertamente el estrellato, aunque Cliff seguía sorprendido por lo conocido que llegó a ser.

“En aquellos tiempos, éramos pocos los afrodescendientes que nos dejábamos llevar por la sombra y ganábamos algún tipo de reconocimiento”, declaró a The Guardian en 2021. “Era más fácil en la música que en el cine. Pero cuando empiezas a ver tu cara y tu nombre en los laterales de los autobuses de Londres, piensas: ‘¡Guau! ¿Qué pasa?’”.