Formalizaron la denuncia penal contra el diputado  Rodolfo Tailhade por presunto espionaje

El Ministerio de Seguridad formalizó la denuncia contra el diputado del kirchnerismo Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal. La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

Fue luego que el legislador hablara de supuestos movimientos en la vida privada de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Denuncia del Ministerio de Seguridad contra el diputado

“Se efectúa la presente denuncia penal por la posibile realización de acciones ilegales de inteligencia”, reza la presentación que lleva la firma del Subsecretario Legal, Diego Goldman, y la Directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio.

La denuncia, en violación de la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520), tuvo lugar a días del informe de gestión que tuvo lugar el pasado miércoles 29 de abril, en el que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ensayó una especie de línea argumental sobre su situación patrimonial y los viajes que abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante las más de seis horas que duró la exposición, el diputado Tailhade dio detalles sobre supuesto movimientos en la vida privada de Bettina Angeletti, la esposa del funcionario. Desde el recinto, el legislador denunció que Angeletti utiliza la custodia oficial para salir por la noche con amigas.

Luego el diputado kirchnerista insistió y dijo que, en septiembre de 2025, la coach ontológica viajó en primera clase a Madrid con cinco “mamis del colegio” y que se hizo cargo de los pasajes y la estadía.

“Resulta significativamente preocupante que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cóntuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, puntualiza la denuncia, y completa: “Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logistica funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia”.

Para la cartera que comanda Alejandra Monteoliva, la información revelada presenta “severos riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada”. Por eso, solicita que la Justicia investigue cómo obtuvo el legislador la información, detecte si hubo participación de terceros o estructuras estatales y constante si se cometieron delitos previstos en la ley de inteligencia.

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