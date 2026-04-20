Despedida a Luis Brandoni: cuándo y dónde será su velatorio

La muerte de Luis Brandoni dejó un vacío irreparable en la cultura nacional. El emblemático actor no logró recuperarse de las secuelas de una caída doméstica sufrida el pasado 11 de abril y su partida, ocurrida este lunes, desató una ola de dolor en todo el país.

Ante la magnitud de su trayectoria, se organizó una despedida oficial para que la sociedad pueda despedir a uno de los máximos referentes del cine y el teatro argentino.

Murió Luis Brandoni: dónde y en qué horario será el velatorio abierto al público

El último adiós a Luis Brandoni se realizará en la Legislatura porteña, ubicada en Avenida Presidente Julio A. Roca 57. El velatorio será abierto al público y se llevará a cabo durante la jornada de este lunes, en el horario de 12 a 24 horas.

Se espera que durante todo el día se acerquen colegas, amigos y miles de admiradores para despedir al hombre que dio vida a personajes inolvidables que ya forman parte de la identidad argentina.

Tras el cierre de la capilla ardiente en el palacio legislativo, el cronograma continuará el martes por la mañana. En ese momento, se iniciará el traslado de sus restos hacia el Cementerio de la Chacarita, donde recibirá su sepultura definitiva en el Panteón de Actores.

Murió Luis Brandoni: la sentida despedida de Soledad Silveyra

La noticia de su muerte caló hondo en sus compañeros de trabajo. Una de las primeras en manifestarse fue Soledad Silveyra, su última compañera de escenario, quien expresó su profunda tristeza a través de un mensaje en sus redes sociales.

«Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Un día muy triste para la cultura», escribió la actriz, resumiendo el sentimiento de toda una industria que hoy llora la partida de un gigante.