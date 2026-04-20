Murió Luis Brandoni a los 86 años: el último adiós a una leyenda del cine y el teatro argentino

El cine argentino atraviesa una jornada de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Luis Brandoni a los 86 años.

Su fallecimiento se produjo durante la madrugada en el Sanatorio Güemes, donde el actor se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado 11 de abril.

Luis Brandoni: un último homenaje a la leyenda del teatro y el cine nacional

Su estado de salud se había deteriorado sensiblemente luego de sufrir un accidente doméstico semanas atrás, el cual derivó en complicaciones que resultaron fatales. La noticia fue comunicada por su amigo y productor, Carlos Rottemberg, quien lamentó la pérdida de una figura central en la historia del espectáculo nacional.

Con la partida del actor, se cierra una etapa dorada para la actuación en el país. Brandoni dejó una marca imborrable en la identidad cultural, protagonizando piezas maestras como Esperando la carroza, La Patagonia rebelde y, más recientemente, La odisea de los giles.

Fue un intérprete capaz de capturar la esencia del ser argentino, transitando con igual maestría el drama y el humor costumbrista.

Adiós a Luis Brandoni: la despedida de un ícono del cine argentino

Tras conocerse la triste noticia, se definieron los detalles para que el público y sus seres queridos puedan brindarle el último respeto. Las despedidas comenzará este lunes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde sus restos serán velados a partir del mediodía en una ceremonia abierta para quienes deseen acercarse a homenajear su legado.

El acceso al Palacio Legislativo será el epicentro de un encuentro que promete reunir a las personalidades más destacadas del ambiente artístico y político.

Finalmente, el martes por la mañana se realizará el traslado del cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Chacarita. Allí, Luis Brandoni recibirá su descanso definitivo en el Panteón de Actores, lugar donde sus colegas y familiares le darán el adiós final.

De esta manera, el país despide a un gigante cuya obra y compromiso seguirán presentes en cada rincón de la cultura nacional.