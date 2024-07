Nonpalidece en Cipolletti: el disco nuevo y la historia que juntó a Fito Páez y Fabiana Cantilo en el estudio

¿Por qué una banda que está ultimando detalles de su posiblemente mejor disco se vaya a tocar a más de mil kilómetros de casa? Por tres buenos motivos lo haría: porque pueden, porque quieren y porque les divierte. Ah, y por si acaso hiciera falta más, porque aquí, en el Alto Valle, dicen ellos, siempre encuentran una recepción muy bonita.

Ellos, los que salen de gira cuando nadie que esté haciendo un disco lo haría, son los Nonpalidece y el disco en cuestión es “Hecho en Jamaica”, una revisión de sus ahora 28 años de historia en dieciséis canciones, las que todos conocemos y que ahora conoceremos versionadas por la banda junto a una lista de invitados que van de lo más granado del reggae jamaiquino hasta Fito Páez, Fabiana Cantilo y La Delio Valdez.

Saber a Donde ir – Nonpalidece + La Delio Valdez

Del flamante disco que celebra el cuarto de siglo de “Nonpa” con un diley de tres años, ya se conocen seis adelantos: “Reggae en el universo”, con Mykal Rose, cantante de Black Uhuru; “Mr. Musik, con David Cairol; “En el aire”, con NoTeVaGustar”; “Love Song”, con Fito & Fabiana; “Mi fortaleza”, con Alborosie; y el muy reciente “Saber a dónde ir”, con La Delio Valdez”. El séptimo y último single saldrá el 5 de septiembre y será una versión de “La flor”, junto a Natiruts. El disco se publicará el 7 de noviembre.

Pero para eso falta bastante, antes estará el show en el Círculo Italiano (Yrigoyen 777, Cipolletti), este viernes, a las 21. Entradas anticipadas en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén), Nikel (San Martín 526, Cipolletti) y Croma (Perito Moreno 151, Neuquén) y por sistema a través de tuentrada.com.

En una extensa y muy cordial charla telefónica con Diario RÍO NEGRO, Néstor Ramljak, fundador, voz líder y principal compositor de Nonpalidece habló del show que darán en Cipolletti, del inminente nuevo disco, sus invitados y de la experiencia de grabar en Jamaica.

Reggae en el Universo – Nonpalidece + Mykal Rose

P: ¿Qué los trae por acá?

R: Hay ese mito de que las bandas salen de gira solo con una excusa de presentar algo nuevo, pero en realidad estamos saliendo de gira porque podemos, porque queremos, porque nos divierte, porque sentimos que tenemos una recepción muy bonita, y no es un lugar donde vayamos seguido. Van a escuchar el repertorio clásico de la banda.

P: ¿En qué anda la banda por estos días?

R: Seguimos trabajando en el nuevo disco, “Hecho en Jamaica”. Hace una semana salió un nuevo single, junto a la Delio Valdez. Este disco repasa un poco la obra nuestra y tiene que ver con esos 25 años de trayectoria que no pudimos festejar en su momento porque estábamos saliendo de la pandemia. No habíamos encontrado la manera de poder darle un marco celebratorio a los 25 años de banda, que hoy ya son 28, y el año pasado nos fuimos a Jamaica a grabar un disco que repasaba un poco nuestra obra.

La característica de ese disco es que son versiones de clásicos nuestros o nuestro repertorio más aclamado, por decirlo de alguna manera, pero tiene algunas perlas porque hay invitados y esos invitados hacen que las canciones tomen una nueva vida, una nueva vibración. Fueron invitados de lujo, algunos emergentes, otros clásicos del género.

En el Aire – Nonpalidece + No Te Va Gustar

P: En el 2021, cuando se cumplían los 25 años de la banda, sacaron un disco homónimo con música nueva. Si bien el impulso de ese disco no era en los 25 años, coincidía con la fecha y de algún modo lo celebraba, pero da la sensación de que este disco que están por sacar es ese disco celebratorio de Nonpalidece

R: Sí, y aparte nos pasó algo, que nuestro último disco de estudio antes del homónimo había sido Activistas (2013). Entre “Activistas” y “Nonpalidece” habían pasado casi ocho años. Y la verdad que sacar, después de todo ese tiempo, una recopilación nos parecía algo medio desacertado o al menos no queríamos nosotros darle ese marco. Entonces digo, bueno, hagamos un disco de música nueva, más allá de si es celebratorio o no celebratorio, porque me parece que repasar la historia tiene que ver más con celebrar tu carrera y bueno, salió ese disco que fue importante para nosotros porque quedamos como medio pedaleando en el aire con la pandemia, porque básicamente el trabajo nuestro es juntar gente y lo que estaba prohibido era justamente eso, juntar gente.

Néstor Ramljak, de Nonpalidece. (Foto: Facebook Nonpalidece/@gallo_rockpix)

Entonces volcarse a hacer música nueva fue como concentrar las energías, las angustias, la ansiedad que generaba toda esa desinformación o poca información que había acerca de la pandemia. Nos concentramos en hacer música, nos puso un objetivo, un foco, y allá fue, lo hicimos, estuvo bueno, se ganó un Gardel al Mejor Álbum de Reggae. Creo que el disco está muy bien, me gusta, me representa.

Este disco en cambio tiene que ver con un viaje, con ir a grabar un disco a otro lugar, que encima es Jamaica, que para nosotros es la Meca, para nosotros y para cualquiera que haga reggae. Es donde se inició todo. Fuimos en marzo del año pasado, estuvimos dos semanas grabamos 16 canciones de las que ya editamos seis, hay una más que va a salir ahora en septiembre y el siete de noviembre sale el disco completo.

Mi Fortaleza – Nonpalidece + Alborosie

P: ¿Cuándo pensaron en hacer este disco qué los motivó a mirar para atrás y tocar sus propias canciones reversionadas?

R: En realidad, estábamos como enfocados en hacer un disco en otro país. En un momento estaba planteada la idea de ir a Río de Janeiro y grabarlo ahí, inclusive tratar de trasladar los invitados ahí y hacer como un proyecto bastante ambicioso. Pero cuando empezamos a desmenuzarlo un poquito, bueno, derivó en que sí podíamos ir a grabar a otro país, pero llevar a los invitados era muy costoso y complejo de resolver en cuanto a las agendas de cada uno. Nos parecía que era como muy ambicioso y ahí surgió el nombre de Jamaica. ¿Y por qué repasar nuestra obra? Porque cuando le dimos cabida a la idea de celebrar nuestra historia, me parece que la mejor manera de celebrarla era agarrando esas canciones que tienen 20 años, algunas un poco más, y darles una nueva vida con los invitados, y como algo estas son las canciones que nos pusieron donde estamos hoy, y al reversionarlas toman otra dimensión.

Nonpalidece en Kingston, en marzo de 2023, durante la grabación de «Hecho en Jamaica. (Foto: Facebook Nonpalidece/@gallo_rockpix)

P: ¿Y en qué pensaron cuando decidieron revisitar su propia obra, ¿cuál era el plan con esas canciones?

R: En principio, tratar de concretar este proyecto que era vayamos a Jamaica a grabar y llamemos invitados. Todo eso se dio medio sobre la marcha, teníamos claro que iríamos a Jamaica a grabar las bases y todo lo que pudiéramos de las dieciséis canciones sacadas de nuestro repertorio más escuchado porque es una lista armada según lo que marcan nuestras plataformas y de lo que la gente más escucha de nosotros.

Más allá de nuestra apreciación personal, de si yo pondría esta canción, yo pondría aquella canción, el motivo por el cual hicimos esas canciones y no otra, digo, estamos hablando de La Flor, Tu Presencia, Universo, Dame Luz, canciones que están arriba en el catálogo que arman las plataformas.

Obviamente, no grabamos el disco completo en Jamaica, porque si no teníamos que estar un mes y medio allá. Grabamos bases, grabamos sección de vientos con músicos invitados de allá, grabamos invitados de allá, se grabaron algunos overdubs, pero el disco se está terminando acá.

Néstor Ramljak, dreadlocks sueltos.

P: ¿La lista de invitados también se resolvió sobre la marcha?

R: Sí, de hecho, por ejemplo, el primer single que fue «Reggae en el universo” tenía otro invitado, Kenyatta Hill, un jamaiquino amigo de la banda con el cual ya habíamos grabado antes y que es hijo de Joseph Hill, un cantante muy muy famoso en la isla, de una agrupación que se llama Culture y que a nosotros nos influyó muchísimo. Después de que le mandé la canción a Kenyatta Hill pasaron unos cuantos meses y nada. En un momento me dejó de atender el teléfono y después supe que estaba con un asunto personal. Ahí apareció Mykal Rose, el cantante de Black Uhuru, una de las bandas más importantes del reggae, muy signada por los sintetizadores y las baterías electrónicas que realmente cambiaron el sonido del reggae que se venía haciendo en Jamaica, y fue la primera banda de reggae en ganar Grammy. Literalmente, en cuatro días mandó todo, incluso compuso su parte y grabó su parte del video. Fue muy revelador porque no esperábamos semejante colaboración en términos de aporte, de onda, de responsabilidad, de dinamismo. Lo mismo pasó con Fito y Fabi, con ellos fue muy revelador en el sentido de que nos hayan dicho que sí, que los dos nos hayan dicho que sí, para estar juntos, porque no fue que a Fabi le convocamos por una canción y a Fito para otra, los llamamos y los convocamos por una misma canción de un género que no es para nada cercano a ellos. Yo creo que lo más cerca que puede estar Fito del reggae es con la Música Popular Brasileña.

Nonpalidece x Fito Paez x Fabiana Cantilo – LOVE SONG (ft Dean Fraser)

P: ¿Cómo fue la cosa con ellos?

R: La anécdota es que Fito vino a grabar la canción a las dos o tres semanas de haber llenado los dos Vélez con el show de El Amor después del amor. Y él es de romper mucho sus propias canciones. Cuando empezamos a trabajar en la canción, Fabi, que ya medio se la había aprendido la canción, me dice -porque Fito llegó un poquitito más tarde- » vamos a esperar al señor, porque cuando venga el señor vas a ver qué se hace lo que dice el señor”. Esperemos a que venga y bueno, pasó eso. Escuchamos la canción, hizo anotaciones, me pidió mi opinión acerca de qué tenía pensado y cuando empiezan a trabajar, la canción empieza, como una especie de ensayo, le dice a Fabi “pero rompé la melodía”. Ok, lo voy a intentar le dice ella, que es una gran intérprete. Se pegó más a la melodía original, con sus giros, con su onda; Fito directamente la cantó como canta Fito. Y lo alucinante es eso, porque encima esa canción tiene un tercer invitado, que es Dean Fraser, un peso pesado, un saxofonista de los más famosos y reconocidos de Jamaica, que grabó absolutamente con todos. Lo loco es que la canción tomó un sentido que pareciera que por momentos dejo de escuchar que es un reggae y es una canción de Fito que está acá con Fabi.

Irupé, Fabi cantilo y Fito Páez, junto a los Nonpalidece.

P: ¿A quién se le ocurrió incorporar al dúo Páez-Cantilo?

R: Se lo planteé yo al sello en una reunión muy relajada con el sello, tratando de visualizar algunos features. En un momento digo “esta canción estaría buenísimo que la cante Fito con Fabi”, como quien dice “che, me falta uno para el picadito del domingo, ¿llamamos a Lionel, que por ahí se copa?” Como para que todos digan sí, dale… jajaja. Y fue a través de Irupé, la mujer de Pelo Aprile y mamá de Dani Aprile, que llegamos Fito. Ella es una mujer mayor que había trabajado mucho con Fito. Irupé lo contactó y Fito se puso muy feliz que haya sido ella porque se quieren mucho, se conocen. Ella lo llama, le cuenta que estaba en un proyecto muy lindo junto a su hijo y Fito le responde muy amablemente que estaba muy contento con que ella lo llamara. “Qué bueno que pensaste en mi, Irupé, gracias”.

Esta hermosa aventura se cierra cuando a mí me llega el comentario de que la condición de Fito para hacer todo esto fue que le guste la canción que le íbamos a proponer o que le pase algo con la canción. Era lo único por lo cual podría elegantemente decirte que no. Bueno, el final se cuenta solo porque la canción se grabó. Además, nos permitió grabarlo mientras estaban trabajando y fue realmente muy lindo verlos interactuar post serie, porque recién se había estrenado su serie en la cual se conocieron algunos detalles de la relación de ellos, y toda esa situación cuando los vimos trabajar juntos y nosotros del otro lado del vidrio mirando eso como una peli.

P: ¿Cuál era la idea con los invitados?

R: La idea era que el invitado le diera una impronta diferente y un color nuevo una canción que tiene más de veinte años, está re escuchada y tocada y que siguen siendo parte de nuestro repertorio en vivo; entonces, en los invitados y en la diversidad de los invitados, de los géneros y de sus geografías, porque hay jamaiquinos, europeos, brasileños, uruguayos y argentinos, entendíamos que todo esto se enriquecía más y también era como una manera de nosotros, después de tantos años de estar con este proyecto que es autogestivo, era un poco plantarse, pararnos de otra manera ante lo que hicimos y lo que estamos haciendo.

«Nonpa», de paseo por Kingtson y con la estatua de Bob Marley como guía.

P: ¿Cómo fue la experiencia allá?

R: Llegamos a Jamaica de la mano de Brinsley Forde, que fue el fundador de Aswad. El se encargó de todo allá y nos permitió acercarnos más fácilmente a los músicos. Los tipos se enteraban de que Brinsley estaba en el estudio y caían. Así nos pasó con Alborosie. Estuvo cono nosotros, eligió la canción y me la devolvió en marzo de este año ¡Un año estuvo! (risas) En un momento lo apuramos y al final terminó saliendo una gran versión de “Mi fortaleza”.

Con respecto a los estudios, grabamos en Harry J, Anchor Recording Studios y Tuff Gong Studio, los tres más emblemáticos de Kingston. Es muy loco porque hay estudios que técnicamente son mucho mejores acá. Lo que pasó fue que durante muchos años aquellos estudios tuvieron equipamiento de primer nivel, pero hace tiempo que están venido a menos.

Néstor Ramljak,el Caribe a sus pies. (Foto: Facebook Nonpalidece/@gallo_rockpix)

La mayoría de las bases las grabamos en Anchor, que es el más cosmopolita, el que mejorcito estaba. Ahí grabaron Sting, Los Rolling Stones. Es un estudio de tres salas y el que más enterito estaba. AL tercer día de grabación llegamos y estaba la mitad de la consola desarmada porque habíamos empezado a grabar y nuestro té Me acuerdo de que llegamos y había una batería armada, parecía la batería de una sala de ensayo del conurbano (risas) microfoneada raro, con una frazada en el bombo. De hecho, pensamos que era una batería de ensayo. “Che ¿y la batería donde la vamos a armar?”, preguntamos. “¿Qué batería? No, esa es la batería para grabar”, nos dijo el técnico. Y no se si el tipo vio nuestras caras o qué, pero nos dice “Ah, pensé que venían a grabar reggae” (risas).

Mr. Muzik – Nonpalidece + David Cairol

Cuando el batero se sentó y empezó a tocar ¡se sonaba todo! Estamos muy conformes con el sonido que conseguimos y es reloco cómo con esas condiciones se consigue ese sonido. Fue una gran experiencia.

Cuando le sacamos la frazada al bombo para ver qué había, había un ladrillo, un pedazo de madera… Cuando ves las grabaciones de la década del 70, ves que usaban mucho ponerle trapos arriba de los parches y grababan así. Allá es “dale man, tocá. Tocá y no te preocupes por el sonido”. Vos tocá que lo vamos a sacar bien.

P: ¿Qué se trajeron finalmente de semejante experiencia jamaiquina?

R: Lo que afianzó internamente o por lo menos a mí que soy el compositor principal de la banda, es que está bien el camino que tomamos. A ver, hagamos reggae, pero somos de Argentina y los temas que nos atraviesan, nos interpelas tienen que ver con nuestra realidad política y social, nuestra geografía y está bien que abordemos esos temas y tengamos las influencias que los jamaiquinos no tienen porque no escucharon Spinetta, no escucharon Zeppelin, no escucharon Beatles. Hay muchas influencias en nosotros más allá de que después confluyamos en el reggae.

En un principio siempre querés ser más papista que el Papa y con el tiempo eso se fue diluyendo y afloró nuestra personalidad compositiva y sonora y creo que eso es lo que más se valora. Nosotros lo tocamos diferente y está bien que así sea y el viaje reforzó eso. No hace falta estar fingiendo ser más jamaiquino que los jamaiquinos para hacer reggae, no necesito hablarte todo el tiempo de Haille Selassie en mis canciones.