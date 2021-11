Aquí estamos, somos los mismos siete que grabamos Dread en Control”, dice Néstor Ramljak, líder de Nonpalidece, la banda que formó en Tigre, en 1996, para abrazar el reggae roots y que, con unos pocos cambios, entró a los estudios de Karamelo Santo en 2000 para grabar el primero de sus seis discos y encontrar allí su formación definitiva con Agustín Azubel (saxo), Ariel Sciacaluga (percusión y coros), Bruno Signaroli (guitarra), Facundo Cimas (bajo), Germán Bonilla (batería), Martín Mortola (teclados) y Ramljak (voz y guitarra).



Esos mismos siete músicos, en plena pandemia, decidieron comenzar a trabajar en un nuevo disco, después de siete años. “Nonpalidece”, tal es el nombre del flamante trabajo editado hace poco más de un mes, los devolvió a una ruta que los traerá a la región el próximo fin de semana para dos shows, el 19 de noviembre en el Cine Teatro Español de Neuquén y el 20 en el gimnasio María Auxiliadora Bariloche.

“Vamos a ir a presentar el disco nuevo, vamos a tocar las diez canciones de ‘Nonpalidece’ entremezcladas con las canciones de ayer y un poco también interpretando lo que la gente gustaría escuchar hoy de nuestro repertorio”, adelantó Ramljak durante un diálogo telefónico con RÍO NEGRO desde su hogar en los alrededores de Tigre.



Recordó el cantante que hace apenas dos semanas, en Rosario, que el disco entero fue tocado por primera vez en vivo. “Pensá que es un disco de diez canciones que no dura más de 37 minutos. Lo que hicimos fue tratar de mezclar los temas de modo que la lista fluya de manera natural y no quede tan forzada esa presentación. Que la gente no se encuentre con canciones que no conoce tanto y se genere un aplacamiento en el show”.

Justamente, sobre esas canciones que por ser nuevas la gente no conoce tanto, Ramljak deslizó una hipótesis:“Creemos, nos gusta creer, que hay expectativas por escuchar canciones nuevas”. Los shows que darán en la región tendrán alrededor de 25 canciones y durará poco más de dos horas.

El lanzamiento de “Nonpalidece” coincide con los 25 años de Nonpalidece, pero es solo eso, una coincidencia, aclaró la voz de Nonpa. O no tanto, porque bastante tuvieron que ver ciertas circunstancias internas de la banda en las cuales el tiempo vivido juntos fue determinante para que los músicos se reencontraran con sí mismos y con las ganas de seguir haciendo música juntos como vienen haciéndola desde hace 25 años.

Nonpalidece Feat. Stuart – «La Alegría Manda»



“No solíamos festejar o darles a los conciertos el marco festivo por estar cumpliendo años, pero 25 años… es un número. No tenemos en la historia de Nonpa un disco, una canción o un momento que haya sido bisagra, todo se fue dando de a poco y así el tiempo fue pasando. Este disco se nos juntó con los 25 años, pero conceptualmente no tiene nada que ver. Era un disco que nos debíamos nosotros, que nos reencontró en el estudio y se nos juntaron las fechas, esa fue la realidad” , reconoció Néstor.

Eso y la pandemia, claro. Como a todo el mundo. “Fueron meses difíciles porque más allá de la abstinencia de tocar, también hubo falta de trabajo”, remarcó. Pero este es el final de aquella sequía productiva que comenzó en 2013 con “Activistas” y terminó a comienzos de 2020 con los primeros pasos de “Nonpalidece”.

«Marley es el artista que me hizo querer formar una banda», dice Néstor Ramljak. (Foto: prensa Nonpalidece/Santiago Blugermann).



Habla Ramljak: “Ese tiempo tiene que ver con que tocamos mucho, giramos mucho por el país y por el exterior, eso por un lado. Pero también fue que evidentemente no teníamos nada que comunicar o no había situaciones que nos devuelvan al estudio para querer componer un disco. Esto me pareció la respuesta más sincera y de la que me hice amigo porque en un momento uno puede dar como otros ensayos de respuestas y decir que giramos mucho y se dilató. Tiene que ver con eso, con que tocamos mucho y con que no nos terminábamos de encontrar en el estudio para decir algo.

”Teníamos un plan y era que en marzo de 2020 íbamos a frenar, algo de lo que ya veníamos hablando en 2019. No en los términos en que se frenó obviamente. Pero sí teníamos cinco fechas programadas en ese marzo que se suspendió todo, que no las pudimos hacer, y ahí, tras esas fechas, nos íbamos a plantar un poco porque veníamos un poco quemados, porque después de tantos shows y tantas giras también empezaron a generar algunos roces, algunas cosas de convivencias normales en un grupo numeroso.

”En un momento también nos desencontramos como amigos y vino este parate que nunca pensamos que fuera lo que terminó siendo y en un momento que nos cae la ficha de todo lo que pasaba dije ‘loco, activemos’ y desde esa distancia y en esa pausa en que nos dejamos de ver durante un par de meses. Fue un momento legítimo, sano y natural que vivimos hasta que comenzamos a reflotar algunas cosas que habíamos hecho, escuchar algunas bases que ya teníamos.

«Vuela alto», primer corte de «Nonpalidece»



”Se compuso y se grabó de una manera atípicas, se trabajó a la distancia, se armaron maquetas, yo me dediqué 100 por ciento a escribir y generar melodías. Solía hacer arreglos, cosa que para este disco no hice y le di una dinámica diferente: la banda se encargó de generar música y arreglos que me pasaban en forma de maquetas para yo empezar a esbozar melodías y algunas letras. Y cuando ya tuvimos un puñado de maquetas que nos cerraban y nos gustaban volvimos al estudio, hablamos que estábamos a finales de 2020 donde hubo cierta apertura.

”Fue una mezcla entre trabajar a distancia y hacerlo en grupos muy reducidos en nuestras salas, de a tres o de a dos. Fue un proceso creativo que duró un año, entre junio del año pasado y septiembre de este”.

Si bien el disco fue concebido durante el tiempo más oscuro y dramático de la crisis, cuando el conteo de contagios y muertes aumentaba día a día y la vacuna no asomaba en ningún horizonte posible, sus letras están impregnadas de un mensaje positivo y reflexivo.

No somos una banda que tienda a innovar de disco a disco en cuanto a cambios de audio, de instrumentos, somos bastante clásicos en ese sentido. Nos gusta el reggae roots y es en esos patrones donde nos sentimos cómodos, nos representan».



“Si bien no había una línea conceptual hacia dónde ir sí sabíamos que queríamos hacer un disco en 2020”, reconoció Ramljak. “Después apareció la pandemia y decidimos trabajar como lo hicimos. La primera parte fue muy agobiante por la incertidumbre por las muertes que se empezaban a suceder, los contadores de contagios en todos los canales, el no poder salir, los permisos y todo eso se terminaron volcando en las letras del disco, aunque no de manera explícita. Siento que lo que empezamos a sentir que teníamos para decir pasó por ahí: una instancia de propuestas, de optimismo, de reflexión, de cierta denuncia, creo que son los pilares que sostienen este disco”.

“Lo más vanguardista que hicimos en este disco es haber invitado a Stuart, un freestyler sub30″.



Sobre la sonoridad del disco y el modo en que fue hecho desde lo musical e instrumental, el frontman de Nonpa aclaró que “no somos una banda que tienda a innovar de disco a disco en cuanto a cambios de audio, de instrumentos, somos bastante clásicos en ese sentido. Nos gusta el reggae roots y es en esos patrones donde nos sentimos cómodos, nos representan. Y este disco viene a ser muy de la esencia nuestra. Sí intentamos crecer positivamente, es decir, que las canciones estén mejor logradas y que el impacto este ahí y no tanto si en hay fusión o no”.

De los dos invitados que tiene este disco uno de ellos, el freestyler Stuart, es de algún modo disruptivo respecto de lo que Ramljak dijo: “Lo más vanguardista que hicimos en este disco es haber invitado a Stuart, un freestyler sub30 que viene de la FMS, de un under como fue El Quinto Escalón. Cuando yo descubrí ese mundo, en pandemia, buceando por YouTube, me encantó esa capacidad de reflexión instantánea. Empecé a seguir la batalla de gallos, me copé y lo convocamos vía Instagram (risas). Eso fue lo más vanguardista que hicimos: convocar a un sub30 por redes sociales (risas)”. En este sentido sí que hubo una búsqueda, una fusión respecto de la sonoridad de la banda. El aporte del freestyler quedó registrado en “La alegría manda”, nada menos que el primer corte del disco.

Ramljak y Stuart, en el centro de la escena y rodeados de los «Nonpa» y Luis Alfa (C4) y Black Dalí, durante el rodaje del videoclip «La alegría manda». (Foto: prensa Nonpalidece/Santiago Blugermann)



El otro gran invitado, Juanchi Baleirón, tiene más que ver con Nonpalidece. “Lo convocamos a tocar la guitarra. Lo conozco hace un montón. Nuestros primeros trabajos los grabamos en el estudio de ellos. Tuvieron mucha generosidad Los Pericos con nosotros. A él sí le mandé un wasap (risas) donde le decía a Juanchi, bromeando, ‘no paro de escuchar los temas del disco nuevo y escucho tu guitarra, pero no me doy cuenta dónde, venite a grabar algo’. Y su respuesta fue inmediata. La canción en la que colaboró el líder de Los Pericos es “Salir del olvido”, la cual, según Ramljak, tenía un espacio en el medio que daba para una improvisación de un solo y allí fue Juanchi. “Toda la canción es una improvisación de guitarra hermosa”, reconoció el cantante de Nonpa.

Con Stuart, pasó que fue hasta Tigre, escuchó todo el disco y él eligió la canción donde subirse e improvisar. “No lo conocíamos y nos juntamos acá, lo invitamos a comer un asado, él vino con su manager y un productor amigo suyo. Almorzamos, charlamos, le conté por qué lo convocaba, cómo lo conocí. Después nos metimos en la sala y escuchamos el disco. Y en un momento, cuando apareció la canción, me dijo ‘che me gusta esta’. En el momento en que empezó a trabajar yo salí a buscar el nene al jardín de infantes, eran unos 25 minutos que tenía que salir, le digo Stuart ahora vengo. Sí, andá tranquilo yo voy a empezar a escribir el tema, me respondió. Y cuando volví ya había hecho todo. ¡Me perdí el truco!”.

Nonpalidece dará dos shows en la región: el viernes 19 en el Cine Teatro Español de Neuquén y el sábado 20 en el María Auxiliadora de Bariloche.