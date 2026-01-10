Otra Argentina: Netflix anunció una nueva miniserie distópica de la productora de El Eternauta

Netflix anunció el inicio de producción de El futuro es nuestro, una ambiciosa miniserie distópica de ocho episodios que reunirá a un destacado equipo artístico y técnico de América Latina. Protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi, la ficción estará basada en la novela The World Jones Made del reconocido escritor estadounidense Philip K. Dick y marcará un hito al convertirse en la primera adaptación audiovisual de una obra del autor realizada íntegramente en español.

El proyecto tendrá a Mateo Gil, director y guionista de Pedro Páramo y Los favoritos de Midas, como showrunner, mientras que la dirección estará a cargo de un trío de realizadores de trayectoria internacional: el brasileño Vicente Amorim (Senna), su compatriota Daniel Rezende (O Filho de Mil Homens) y el argentino Jesús Braceras (Barrabrava). La producción correrá por cuenta de K&S Films, responsable de El Eternauta, junto a Electric Shepherd Productions, la productora que administra el legado de Philip K. Dick y que estuvo detrás de El hombre en el castillo.

Ambientada en el año 2047, El futuro es nuestro imagina un mundo atravesado por el colapso ecológico, donde la crisis ambiental ha derivado en hambre, violencia y un profundo quiebre social. En ese contexto surge el FedSur, una coalición de países sudamericanos que implementa medidas extremas para preservar la naturaleza y sostener el orden, aun a costa de libertades individuales.

La trama se dispara con la aparición de una misteriosa voz en internet, capaz de predecir el futuro con una precisión inquietante. El policía Hugo Crussí descubre que detrás de ese fenómeno se encuentra Jonás Flores, un joven predicador cuya detención lo transforma inesperadamente en el líder espiritual del continente. Convertido en una figura mesiánica, Jonás promete la caída del FedSur y la victoria definitiva sobre el cambio climático, encendiendo la esperanza de millones y dando forma a una revolución reaccionaria que sacude a toda América Latina.

Mientras tanto, Crussí pasa de investigador a perseguido, señalado como integrante de la resistencia. En una espiral de tensión política, fanatismo y manipulación del destino, el policía se embarca en una misión suicida para detener al líder que ayudó a crear. Sin embargo, el enfrentamiento final parece estar escrito de antemano: Jonás ha previsto el magnicidio y lo espera.

Con una fuerte impronta regional, un relato de alto voltaje político y filosófico, y el respaldo del universo literario de Philip K. Dick, El futuro es nuestro se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de Netflix en la ficción latinoamericana, explorando los límites entre fe, poder y destino en un futuro inquietantemente cercano.