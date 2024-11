Una biaba tras otra, así está siendo este 2024 para el dúo de tango barilochense conformado por Roberto Menant, en voz; y Juan Cruz López Valiente, en guitarra clásica. Un año que transcurrió entre decenas de presentaciones, entre ellas los shows en el teatro de La Usina Cultural del Cívico, antes conocido como la Biblioteca Sarmiento o, más aun, “la Biblio”, la grabación de un disco de estudio que aun está sucediendo y el registro de un vivo íntimo en la biblio de la Biblio, es decir entre libros y con una inmejorable ventana al lago.



Por si acaso todo esto fue poco, entonces una biaba más, esta noche, a las 21, junto a músicos y bailarines invitados, una vez más, en ese espacio que sienten como su propio casa. Sí, “la Biblio”. Porque no por nada este dúo inquieto y creativo se dio en llamar Otra Biaba. Por si alguien todavía no descubrió el origen de tan particular -y acertado, por cierto- nombre.



El dúo propondrá esta noche un espectáculo de tango que, con arreglos propios y su particular estilo interpretativo y escénico, recorrerán los clásicos del género como Nada, Naranjo en Flor o Balada para un Loco, combinando adaptaciones propias de la música popular argentina, desde el rock a la cumbia, como El León Santillán, Duraznito o Tumbas de la Gloria, reversionadas en clave de tango. Acompañarán a Otra Biaba la cantante Graciela Novellino, el guitarrista Juan Sisterna y los bailarines Sebas Paredes y Abril Stella.

En la sala de lectura de la biblioteca Sarmiento, el dúo grabó un audiovisual que estrenará en los próximos días..



“El de este sábado será un show con el que comenzaremos a cerrar el año”, cuenta Juan Cruz López Valiente en diálogo con Río Negro. “Fue un año bastante movido para Otra Biaba: hicimos un montón de cosas, hicimos dos bibliotecas Sarmiento, tocamos en milongas, estuvimos tocando en San Martín de Los Andes, en Villa La Angostura, tocamos en Dina Huapi donde volveremos su fiesta, también pudimos estar en salones grandes de la zona”, resume el músico.



Para Otra Biaba cerrar el año con una fecha en la biblioteca Sarmiento, como ellos le siguen llamando, no es una fecha más. Nunca lo es cuando se trata de ese lugar. “Sentimos que es un lugar emblemático de Bariloche:está en el Centro Cívico, tiene casi cien años, hasta Spinetta tocó en ese escenario. Y bueno, para nosotros es un lugar donde siempre nos recibieron muy bien, nos han dado siempre una mano muy grande y la verdad que es una fecha especial para nosotros, nos sentimos como en casa y queremos cerrar el año haciendo las adaptaciones y las versiones de los tangos que estamos acostumbrados a ofrecer”

Milonga, guitarra y canto. Juan Cruz López Valiente y Roberto Menard, tangos y otras versiones.



En cuanto a los invitados, López Valiente anunció que participará Graciela Novellino, “que es una amiga y una personalidad destacada del tango incluso a nivel nacional. Es una cantante impresionante, canta muy bien y ha cantado en cumbres del tango, giras por Europa, es muy conocida dentro del medio, es barilochense, es profe de canto y va a venir a hacer unos tangos con nosotros, también va a ser una fecha especial por su presencia.



En cuanto a Juan Sisterna, otro de los invitados, lo definió como “un guitarrista de la zona muy, muy bueno, es una personalidad también de la música barilochense”. También participarán Sebastián Paredes y Abril Stella. Ambos habían estado en la fecha anterior en La Usina del Cívico en junio pasado. “Va a ser una fecha muy vistosa”, se entusiasma el guitarrista.



Este año, el dúo decidió grabar su primer disco de estudio. Lo comenzaron, pero aún no lo terminaron y es probable que no lo terminen hasta principios del año que viene. La idea era tenerlo para estos días, pero pasaron cosas. O, en este caso, otras biabas.



Ala serie de presentaciones que fueron sucediéndose a lo largo del año y que abultaron la agenda del dúo, se sumaron dos grabaciones en vivo de las cuales seis temas ya están en Spotify y la grabación en agosto pasado de un audiovisual en modo Tiny Desk, entre los libros de la sala de lectura biblioteca Sarmiento, que van a estrenar en los próximos días. Mientras tanto, siguen con el disco en estudio que esperan terminar de grabar en diciembre o quizás en enero. Será, sin dudas, otra biaba más.

Las entradas para el show de Otra Biaba de este sábado, a 7000 pesos, se consiguen en la boletería de la Usina Cultural del Cívico, desde una hora antes del comienzo del espectáculo.