«Mi hijo solo camina un poco más lento» estrena en Ámbito Histrión de Neuquén





Una familia que afronta con humor y una sinceridad brutal lo que alguna vez importó, y aquello que siempre debiera importar(nos): la familia, el paso del tiempo, la aceptación del diferente, el amor, el miedo, la soledad, la locura y la enfermedad.



De eso trata “Mi hijo solo camina un poco más lento”, la obra que la actriz Karina Ledda eligió para debutar como directora. Una obra donde lo cotidiano se vuelve profundamente humano y lo humano, inevitablemente frágil.

“Mi hijo solo camina un poco más lento”, con dirección de Karina Ledda, estrena este viernes en Ámbito Histrión.



Escrita por el croata Ivor Martinić, “Mi hijo solo camina un poco más lento” estrena este viernes, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén). Actúan Romina Ansaldi, Pablo Cosa, Fernanda D’Argenio, Sabina Nozzi Di Massa, Josefina Porte Farías, Chacho Prunetti, Facundo Selva, Mauricio Villar y Brenda Vouillat. Reserva de entradas por whatsapp al 2994089307 o en boletería de la sala. La obra permanecerá en cartel todos los viernes de octubre y noviembre.



“Yo hace muchos años que estoy vinculada al teatro, primero hice comedia musical con Claudia Lavalle y después empecé con el teatro convencional en Ámbito Histrión, junto a Pablo Todero”, cuenta Karina Ledda a Diario RÍO NEGRO. “Me empecé a instalar en ese espacio tan lindo que es el Ámbito Histrión siempre participando como actriz hasta que el año pasado hice un taller de dirección con Todero como para ver el teatro desde otro lugar. Pablo nos animó a hacer una dirección a modo de cierre del taller y me animé a hacerlo”.

Bastante tiempo antes, Karina había comprado por internet un libro con obras de teatro porque quería leer teatro. Lo curioso era que se trataba de obras croatas. Y allí, encontró una obra que le encantó y se propuso investigarla un poco más, saber de su autor. Y resultó que esa obra había estado en Argentina por más de diez años con un director muy conocido como Guillermo Cacace. Le pareció una hermosa obra como para dirigirla.



“Lo difícil es que es una obra con nueve artistas en escena”, reconoce entre risas la ahora también directora. “Entonces como para ser la primera vez también era un desafío importante arrancar con tanto elenco, pero yo sabía que esta obra había llegado a mi vida, así que tenía que ser así. Elegí mi elenco, tuve la suerte de que todos me dijeron que sí, que estaban encantados de participar en este proyecto que era mi primera vez, así que fue genial, un grupo relindo, tenemos muy buena onda, y bueno ¡a laburar!”.

P: ¿Y cómo resultó transitar finalmente el rol de directora?

R: Muy grato. Es liderar gente de alguna manera, ¿no? Aprender a liderar gente, a marcar la cancha, a imprimir en ellos lo que ves de esta obra, tratar de que esto que vos viste en la obra salga a escena o que ellos lo puedan representar. La verdad que fue maravilloso, ellos son muy buenos todos y logramos un trabajo re lindo, hemos hecho entrenamiento, hace bastantes meses que estamos ensayando, porque como somos nueve, diez conmigo, era muy difícil encontrar un día en el que todos pudieran. Y ese día era el domingo, todos los domingos desde marzo hasta la fecha nos estuvimos juntando a la mañana para ensayar. Y todo este tiempo fue muy enriquecedor para todos, aprendimos mucho mutuamente. Para mí fue muy gratificante, aprendí un montón, los procesos siempre tienen sus cosas, sus cosas buenas, sus cosas malas, sus trabas, pero para mí todo te sirve, todo te deja una enseñanza, incluso lo que no te sale bien te deja más enseñanza que lo que te sale bien.

P: Y te gustó, digamos.

R: ¡Me encantó! A mí me gusta mucho más actuar, pero la dirección te da un montón de herramientas que yo creo que después puedo aplicar a la actuación también. Eso está muy bueno.

