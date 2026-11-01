Qué ver en Netflix este domingo 1 de noviembre: 7 películas y series para terminar el fin de semana con una buena maratón

El domingo 1 de noviembre de 2026 es una buena oportunidad para acomodarse en el sillón, preparar algo rico y disfrutar de una película o una serie en Netflix. La plataforma renueva su catálogo con propuestas para distintos gustos, desde comedias livianas hasta historias de suspenso que invitan a quedarse frente a la pantalla.

Entre las opciones aparecen dos películas que se incorporan este domingo, el regreso de ficciones populares y una producción argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.

Para quienes todavía no decidieron qué mirar, estas son siete recomendaciones para cerrar el fin de semana y comenzar noviembre con una buena historia.

1. Locos de ira: la comedia con Adam Sandler y Jack Nicholson que llega este domingo

Estreno: domingo 1 de noviembre.

Una de las novedades del día es Locos de ira, la comedia protagonizada por Adam Sandler y Jack Nicholson.

La historia sigue a Dave Buznik, un hombre tranquilo que, después de un incidente, es obligado a asistir a un programa para controlar su enojo.

El problema comienza cuando su particular terapeuta decide involucrarse demasiado en su vida y termina convirtiendo su rutina en un verdadero caos.

Ideal para quienes buscan una película divertida, con situaciones absurdas y dos protagonistas de personalidades completamente opuestas.

2. Un plan perfecto: un robo millonario que puede salir muy mal

Estreno: domingo 1 de noviembre.

Para los fanáticos del suspenso y las películas de robos, Netflix incorpora Un plan perfecto.

La historia gira alrededor de Joe Moore, un experimentado ladrón que intenta dejar atrás su vida delictiva, pero termina involucrado en un último golpe.

El objetivo es un cargamento de oro transportado en un avión suizo. Sin embargo, las traiciones y los intereses cruzados amenazan con arruinar toda la operación.

Una alternativa para quienes prefieren intriga, tensión y giros inesperados.

3. Nadie quiere esto: romance, humor y relaciones complicadas

Temporada 3: disponible desde el 22 de octubre.

La comedia romántica Nadie quiere esto regresó con una tercera temporada y se convirtió en una de las opciones para quienes disfrutan las historias de amor contemporáneas.

Protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, la ficción sigue explorando una relación atravesada por diferencias personales, familiares y culturales.

Los nuevos episodios profundizan en los desafíos de la pareja y en las decisiones que deben tomar para construir un futuro juntos.

Ideal para una maratón de domingo con romance, diálogos ingeniosos y momentos emotivos.

4. Lupin: el regreso de una de las series francesas más exitosas

Temporada 4: disponible desde el 23 de octubre.

Omar Sy vuelve a interpretar a Assane Diop, el carismático ladrón inspirado en las aventuras de Arsène Lupin.

La cuarta entrega retoma una historia marcada por los engaños, los planes elaborados y los secretos del protagonista.

Como en las temporadas anteriores, la serie combina suspenso, acción y una buena dosis de inteligencia.

Es una de las mejores elecciones para quienes buscan una historia que atrape desde el primer episodio.

5. Lo dejamos acá: Ricardo Darín y Diego Peretti en una historia inquietante

Disponible desde el 16 de octubre.

Entre las producciones argentinas recientes del catálogo aparece Lo dejamos acá, protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.

La película cuenta la historia de un psicoanalista que comienza a cuestionar los métodos tradicionales de su profesión y decide experimentar con nuevas formas de abordar a sus pacientes.

Sin embargo, la llegada de un escritor que atraviesa un bloqueo creativo cambia el rumbo de su trabajo y lo enfrenta con las consecuencias de sus decisiones.

Una propuesta para quienes disfrutan los dramas psicológicos, los personajes complejos y las historias que dejan pensando.

6. Colisión: el thriller español que combina un robo, secretos y traiciones

Disponible desde el 30 de octubre.

Una de las incorporaciones más recientes es Colisión, una película española ambientada en 2013.

La trama comienza después del robo a un banco, cuando un accidente durante la huida obliga a los integrantes de la banda a enfrentar secretos y traiciones.

Lo que parecía un golpe planificado se transforma en una situación cada vez más peligrosa.

Ideal para quienes quieren cerrar el domingo con una película intensa y cargada de suspenso.

7. Con todos menos contigo: una comedia romántica para terminar el día

Disponible desde el 9 de octubre.

Para quienes prefieren una película romántica y liviana, Con todos menos contigo es otra de las alternativas disponibles.

Protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell, cuenta la historia de dos jóvenes que, después de una primera cita desastrosa, vuelven a encontrarse durante una boda.

Aunque no se soportan, deciden fingir que son pareja, una situación que desencadena enredos, celos y momentos inesperados.

Una opción entretenida para quienes buscan romance, humor y una historia sin demasiadas complicaciones.

Netflix: qué elegir este domingo según tus ganas de mirar una película o serie

Si todavía no sabés qué poner, la elección puede depender del tipo de historia que tengas ganas de disfrutar.

Para reírte, Locos de ira es una alternativa que llega justo este domingo. Si preferís romance, Nadie quiere esto y Con todos menos contigo son buenas opciones.

Para quienes buscan suspenso y adrenalina, Lupin, Colisión y Un plan perfecto ofrecen historias con robos, secretos y giros inesperados.

Y si la idea es apostar por una producción argentina, Lo dejamos acá, con Ricardo Darín y Diego Peretti, puede ser la elección para cerrar el fin de semana.

Con siete propuestas diferentes, Netflix ofrece alternativas para todos los gustos este domingo 1 de noviembre, desde una película para ver después del almuerzo hasta una serie para empezar una nueva maratón.