Adrián Suar vuelve a Netflix con Dolores Fonzi: así es la nueva película que estrenarán en 2027

Adrián Suar prepara su regreso a Netflix con una nueva película que promete reunir a dos figuras destacadas del cine argentino. El actor y productor comenzó el rodaje de Volver a brillar, una comedia romántica que protagonizará junto a Dolores Fonzi, con quien volverá a compartir pantalla después de casi dos décadas.

La producción estará dirigida por Juan Taratuto y tiene previsto su estreno durante 2027, aunque todavía no se confirmó una fecha específica.

Según informó PrimiciasYa, el viernes 30 de octubre el equipo de filmación se instaló en el barrio porteño de Versalles, donde se registraron las primeras imágenes del actor durante una intensa jornada de trabajo.

Adrián Suar y Dolores Fonzi juntos en Netflix: cómo será Volver a brillar

La nueva película de Netflix llevará por título Volver a brillar y estará protagonizada por Adrián Suar y Dolores Fonzi.

Aunque todavía se conocen pocos detalles de la historia, se confirmó que se tratará de una comedia romántica, un género que Suar ha explorado en diferentes momentos de su carrera.

La dirección estará a cargo de Juan Taratuto, reconocido por su trabajo en películas como No sos vos, soy yo y Un novio para mi mujer.

Durante el rodaje en Versalles, Suar protagonizó una escena de acción en plena calle Cuzco. Según las imágenes difundidas por Infobae, el actor debió correr, esquivar vehículos y subirse a un taxi como parte de una secuencia de persecución.

La producción desplegó cámaras, equipos técnicos y vehículos sobre la vía pública, mientras vecinos de la zona observaban el trabajo.

El reencuentro de Adrián Suar y Dolores Fonzi después de casi 20 años

Uno de los aspectos más llamativos de este proyecto es el reencuentro profesional de Suar y Fonzi, quienes ya habían trabajado juntos en televisión.

En abril de 2007 participaron del episodio Rita, burlada, de la serie Mujeres asesinas. En aquella oportunidad compartieron elenco con Gabriela Toscano, bajo la dirección de Daniel Barone.

Casi dos décadas después, volverán a coincidir frente a las cámaras, esta vez como protagonistas de una película destinada al catálogo de Netflix.

Fonzi también tiene antecedentes de trabajo con Pol-ka, la productora fundada por Suar. En 2020 protagonizó Puerta 7, una serie argentina estrenada en la plataforma.

Los otros proyectos de Adrián Suar para 2026 y 2027

El rodaje de Volver a brillar se suma a una agenda cinematográfica cargada de proyectos para Adrián Suar.

Durante 2026 estrenó Yo, Narciso, junto a Natalia Oreiro, y también tiene previsto el lanzamiento de Felicidades, una producción en la que comparte elenco con Griselda Siciliani.

Además, el actor prepara Un funeral y medio, una comedia negra en la que trabajará junto a Guillermo Francella y cuyo estreno en cines está previsto para marzo de 2027.

Con esta nueva película junto a Dolores Fonzi, Suar vuelve a apostar por las comedias románticas argentinas y por una producción que tendrá alcance internacional a través de Netflix.

Por el momento, resta conocer el argumento completo, el resto del elenco y la fecha definitiva de estreno de Volver a brillar.