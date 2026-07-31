Relics regresa al Cine Teatro Español de Neuquén con su espectáculo basado en la música de Pink Floyd

Este fin de semana, Relics vuelve al Cine Teatro Español de Neuquén, sin dudas su mejor escenario. El homenaje patagónico a la música de Pink Floyd se presentará este domingo las 21, en la sala de Avenida Argentina 235, con una selección de temas que recorre toda su trayectoria de homenaje a la icónica banda británica.



Las entradas anticipadas se consiguen por sistema a través de entradaweb.com.ar. En formato físico, en Valentín Motos (Chile 60, Neuquén) y Mila Cerámica (9 de Julio 199, Cipolletti).



Desde su creación, en 2011, Relics construyó con respeto y ambición el complejo entramado sonoro de Pink Floyd. El show se destaca por su gran despliegue no solo musical, sino también escénica y audiovisual.



Actualmente, Relics está conformada por Alejandro voz principal y guitarra; Sergio Negro Farías (batería y percusión); Kathy Fuentes, Cecilia Benítez y Mariana Benítez (voces y coros); Rodrigo Lara (guitarra); Sebastián Barrio (piano, teclados, programación y samplers); Nicolás Villagra, (guitarra, coros y slide-guitar); Sebastián Mozzoni (bajo); Pablo de la Fuente (saxo y coros) .



En dialogo con Diario RÍO NEGRO Sergio Farias, baterista, productor general e impulsor de la propuesta, habló de los orígenes de Relics y de su evolución, de las puestas en escena y de lo que ocurrirá esta sábado en el Español:

P: ¿Cómo se siente ser el productor general de semejante show que se mantuvo durante 15 años?

R: Por supuesto que es una satisfacción enorme, sobre todo por hacerlo, con un objetivo primero, que era jerarquizar o visibilizar un poco. Porque la jerarquía entendida como tal ya la sentía, con mis compañeros músicos y técnicos que forman parte del show.

P: ¿Cómo haces para tener el panorama general de cada parte y músico del espectáculo?

R: la idea era ponerla en valor, poder montar un show en un espectáculo grande, con técnica pretenciosa, en espacios donde por lo general no se hacía esto hace más de 15 años. Entonces la inquietud surgió un poco por eso, buscar un espectáculo donde sea necesario integrar la cuestión técnica y musical, interpretativa y demás. Se caía de maduro que la banda a homenajear era Pink Floyd.

P: ¿Cómo haces para percibir cada detalle del show?

R: Por el concepto audiovisual y toda su creatividad puesta al servicio de la canción. Fue un desafío hermoso que resultó desde el momento uno, y tiene que ver, con la gente convocada, que no solo se logra por nivel técnico, interpretativo y demás, sino por la cuestión humana y por este espíritu “amateur”, me refiero a esto de ensayar tanto tiempo.

P: Me interesa el tema de los ensayos…

R: Para el primer show, fueron cinco fechas, allá en 2011. Ensayamos, literalmente, un año en Villa Regina, hacíamos 200 kilómetros los domingos para ensayar. Era ensayar todo el día, porque llevábamos todo el audio, todo el sonido, montábamos como si fuera un espectáculo. Hoy ensayamos en una sala, que está en mi casa. Pero bueno, el trabajo pesado, se hizo hace bastante tiempo y hoy es como que un reajuste previo al show.

P: ¿Esta vez será un show diferente, renovado?

R: En esta oportunidad hay como una propuesta distinta de apertura y de cierre de show, con algunos invitados. Volviendo al Teatro Español, después de dos años. Estamos muy entusiasmados, tenemos 8 espectáculos armados, con la discografía terrible que tiene Pink Floyd.



Quisimos proponer algo nuevo. En cuanto a la apertura y al cierre, sobre todo. En cuanto a la dinámica: siempre respetando mucho, sus arreglos. No nos consideramos tributo porque no somos la formación original, somos muchos más.

La idea de Relics es reproducir los discos, los arreglos que están en los discos, en su mayoría con la fuerza que ellos lograron en los shows en vivo en los años 90, como en el “Pulse” o el “Delicado sonido del trueno”. Eso es un poco la intención de Relics. En base a eso nos apoyamos para armar las listas, los arreglos, que respetamos mucho, pero sí le tiramos alguna impronta. Y por supuesto que soluciona mucho el nivel musical de los integrantes.