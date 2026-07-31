El Gobierno oficializó la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular: qué cambios habrá

El Poder Ejecutivo oficializó la reforma al sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) a través del Decreto 689/2026. La norma presentada en el Boletín oficial modifica el Decreto 779/1995, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, desregulando el esquema que hasta el momento obligaba a los usuarios a realizar el trámite exclusivamente en los centros de inspección específicos.

Esta medida formaliza la implementación reglamentaria de la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte, la cual ya había sentado las bases del nuevo esquema mediante la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

A partir de este cambio normativo, cualquier taller o empresa privada que logre acreditar capacidad técnica demostrada ante las autoridades podrá quedar habilitada para realizar las revisiones técnicas de los vehículos.

Además de modificar los lugares de atención, el Decreto 689/2026 actualiza los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplir los automotores. La normativa adecua los estándares internacionales vigentes tanto para el control de emisiones contaminantes como para las condiciones mecánicas generales del parque automotor.

VTV: cómo quedan los plazos según la antigüedad del vehículo

El nuevo esquema ratifica el calendario de plazos para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Los vehículos particulares con una antigüedad de hasta diez años deberán pasar por la inspección cada dos años, mientras que aquellos que superen la década de antigüedad deberán realizarla de manera anual.

Por su parte, el régimen para el transporte pesado y comercial mantiene exigencias más continuas debido a la naturaleza de su actividad. De acuerdo con el nuevo texto reglamentario, los vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga deberán concretar la revisión con una periodicidad semestral.

Para velar por la transparencia del sistema y asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad, la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte mantendrá el rol de fiscalización. La dependencia estará a cargo del control de calidad de las inspecciones realizadas por los talleres autorizados y supervisará el Registro Nacional de Talleres.

Como requisito indispensable para mantener la habilitación otorgada, los talleres inscriptos tendrán la obligación estricta de transmitir todos los resultados de cada inspección en tiempo real a la base de datos central del sistema. De esta forma, las autoridades buscarán garantizar que la descentralización del servicio no comprometa los controles sobre la seguridad vial.

Con información de NA