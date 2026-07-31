Murió un trabajador vial tras caer con una maquina por un barranco mientras despejaba la nieve de la Ruta 260 en Chubut- Foto ADNSur

En medio del temporal de nieve que azota a la Patagonia se registró un trágico episodio que resultó en la muerte de un operario de Vialidad. El hombre realizaba trabajos de despeje sobre la Ruta Nacional 260 cuando perdió el control de la motoniveladora que manejaba y cayó por un barranco.

Tragedia en la Patagonia: lo que se sabe de la muerte del operario vial

El siniestro ocurrió en el sector conocido como la Bajada de la Chancha en Chubut, cerca del cruce con la Ruta Provincial 51. Según la información aportada por medios locales, el trabajador se encontraba desarrollando tareas que forman parte del Operativo invernal 2026.

De acuerdo a lo detallado, la maquinaria pertenecía a la empresa contratista Servicios Río Mayo que presta servicios para Vialidad Nacional con el fin de mantener conectividad hacia el paso internacional Huemules.

Si bien las tareas investigativas continúan para esclarecer las causas del hecho, las autoridades indicaron que el operario conducía la motoniveladora cuando perdió el control y cayó varios metros por un barranco.

La causa judicial busca determinar si el accidente se debió a la presencia de hielo y nieve en la calzada, a una falla mecánica o a un factor humano.