Hasta 100 trabajadores participan del operativo invernal de Vialidad Rionegrina en las rutas provinciales

Vialidad Rionegrina despliega un operativo permanente para enfrentar el invierno en las rutas. Foto: gentileza.

Las nevadas y las bajas temperaturas mantienen en marcha el operativo invernal de Vialidad Rionegrina, que despliega maquinaria y personal en distintos puntos de la provincia para realizar tareas de mantenimiento y asistencia sobre las rutas provinciales.

Según informó el organismo, el trabajo incluye el despeje de nieve, recorridas preventivas, monitoreo del estado de los caminos, distribución de material antideslizante y tareas de conservación, además de intervenciones cuando las condiciones climáticas afectan la circulación.

Campamentos distribuidos en toda la provincia

Para llevar adelante el operativo, Vialidad Rionegrina cuenta con una red de campamentos ubicados en distintos puntos de Río Negro. Desde allí se distribuyen las máquinas y el personal para intervenir en las zonas donde las condiciones climáticas lo requieren.

De acuerdo con la información oficial, este esquema busca reducir los tiempos de respuesta y sostener la transitabilidad en corredores utilizados para la producción, el turismo y el abastecimiento, además de mantener la conexión entre localidades.

El operativo moviliza diariamente entre 80 y 100 trabajadores, entre maquinistas, choferes, personal técnico y operarios.

Los equipos cumplen turnos rotativos durante la temporada invernal para intervenir ante nevadas, heladas u otras contingencias que puedan afectar las rutas provinciales.

Preparativos antes de la llegada del invierno

Como parte de las acciones preventivas, Vialidad Rionegrina distribuyó bolsones de sal y arena en sectores considerados críticos de la zona cordillerana antes del inicio del invierno.

Los trabajos fueron realizados por las delegaciones de Bariloche y El Bolsón junto con el equipo del camión grúa. Entre los puntos donde se colocaron estos insumos figuran el Circuito Chico (Ruta Provincial 77), la Ruta Provincial 82 frente al lago Gutiérrez y el circuito de Mallín Ahogado (Ruta Provincial 86).

Según explicaron desde el organismo, la ubicación anticipada de estos materiales permite contar con insumos disponibles cuando las condiciones climáticas obligan a intervenir para mejorar la circulación.