Roca se prepara para la Fiesta de la Sidra y abre la convocatoria para artistas: ¿a partir de cuándo se puede inscribir?

La Fiesta Provincial de la Sidra de Roca ya tiene fecha y la Municipalidad comenzó a definir la programación para la edición 2026. La próxima semana la organización habilitará la convocatoria para bandas locales que quieran formar parte de los espectáculos musicales.

La inscripción estará disponible desde el lunes 12 de octubre hasta el miércoles 21 inclusive. El Municipio informó que podrán anotarse agrupaciones de todos los géneros para participar de la celebración que se realizará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el predio ferial.

Fiesta de la Sidra de Roca: ya hay fecha y comienza la convocatoria para artistas

La convocatoria está dirigida a bandas locales y se realizará mediante un formulario online que estará habilitado desde el lunes 12 (Click acá). Allí también estarán disponibles las bases y condiciones para quienes quieran presentarse en el escenario del Predio Ferial.

Foto: Municipalidad de Roca.

El plazo será de nueve días y cerrará el miércoles 21 de octubre, «sin excepción» aclararon. Una vez finalizada la inscripción, se realizará la selección de las propuestas y el Municipio comunicará el resultado de manera personal y telefónica a cada artista elegido.

Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al correo cultura@generalroca.gob.ar o llamar al 4423825, de lunes a viernes entre las 9 y las 14.

Productores, gastronomía y música, los atractivos de la Fiesta de la Sidra

La celebración tendrá como escenario habitual el Predio Ferial Municipal, ubicado en Tronador 260 de Roca. La propuesta es con entrada libre y gratuita y reunirá distintas actividades vinculadas con la producción sidrera y la cultura regional.

La programación contempla la participación de productores regionales y nacionales, además de un paseo gastronómico, feria de artesanos y espacios destinados a charlas productivas.