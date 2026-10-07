Después de la despedida de Messi, La Sole llega a Neuquén: cuándo tocará en la Fiesta de los Productores de Añelo

La Sole llegará en pocos días a Neuquén después de una noche cargada de emoción en la que la cantante participó de la despedida de Lio Messi en un Monumental colmado de hinchas. La cantante estará en Añelo revoleando el poncho y celebrando la quinta edición de la Fiesta Provincial de los Productores, un evento que también contará con Ke Personajes, Eugenia Quevedo y Las Pastillas del Abuelo.

El evento se desarrollará del viernes 16 al domingo 18 de octubre en el predio municipal, ubicado en la calle 24 de la localidad. Será con entrada libre y gratuita. El turno de La Sole es el sábado 17 de octubre, noche en la que compartirá escenario con Ke Personajes.

La grilla completa de la Fiesta de los Productores de Añelo

La jornada inaugural será el viernes 16 de octubre y tendrá como principales figuras a Las Pastillas del Abuelo y Eugenia Quevedo junto a La Banda de Carlitos. La grilla completa está conformada por:

Escuelas de Danzas

Kathy López

Estirpe

Las Pastillas del Abuelo

Indio Lucio Rojas

Euge Quevedo y La Banda de Carlitos

3D Tequila de Chile

Abigail y su Conjunto

En tanto el sábado 17 los encargados de cerrar la noche serán La Sole y Ke Personajes, la banda de cumbia entrerriana lidearada por Emmanuel Noir.

La Sole llegará el próximo sábado 17 de octubre a Añelo.

También tocarán Los Campedrinos, un dúo emergente de folklore oriundo de la provincia de Buenos Aires. La grilla completa incluye:

Escuelas de Danzas

Sergio Gonal

Campedrinos

Soledad Pastorutti

Ke Personajes

Tomás Zacarías

Los Menas

Como de costumbre, el show de La Sole contará con un amplio repertorio construido por décadas de trayectoria en el folclore y la música popular argentina, con himnos como “Brindis” (la canción que interpretó anoche en cancha de River), “Tren del Cielo” y “A Don Ata”. Por el momento, la organización no informó los horarios exactos de presentación de cada artista.

El evento también contará espacios para productores, artesanos y emprendedores, además de propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

La celebración finalizará el domingo 18 de octubre con una jornada dedicada a las tradiciones criollas. El programa tendrá como protagonista al Espectacular Desafío de Tropilleros y Gran Broche de Oro, organizado por el Centro Tradicionalista Entre Toldos y Fortines.