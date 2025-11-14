Series y streaming: «After Life», el duelo según Ricky Gervais

Ricky Gervais encarna a Tony, un hombre devastado por la pérdida, que encuentra en los gestos cotidianos una forma silenciosa de volver a empezar.

Tres mundos, tres formas de mirar la pantalla. After Life, Cadáveres y Halo se convirtieron en algunas de las propuestas más comentadas del streaming. En esta columna, el periodista especializado en Cine y Series, Guillermo Hernández nos cuenta por qué.

After Life: Humor, pérdida y emociones brutales

A lo largo de tres temporadas, Gervais combina humor negro, ternura y filosofía de lo cotidiano con una naturalidad que desarma. Su personaje oscila entre la furia y la vulnerabilidad, y en esa mezcla radica su verdad.

Los secundarios -el jefe torpe, la colega sensible, la enfermera o la anciana del cementerio- forman una red de vínculos mínimos pero esenciales. After Life logra algo muy poco frecuente: hablar de la depresión, el suicidio y la empatía sin moralina ni sentimentalismo.

Gervais usa el humor no para negar el dolor, sino para hacerlo soportable. Entre lágrimas y risas incómodas, la serie termina siendo una oda a la compasión, a los vínculos y a esa obstinada costumbre humana de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido.

Los recomendados

Cadáveres

Basada en la novela gráfica de Si Spencer, Cadáveres (Netflix, 2023) es un thriller británico que mezcla crimen, historia y ciencia ficción con una ambición poco habitual. La trama sigue a cuatro detectives que investigan el mismo cuerpo hallado en Londres, pero en épocas distintas: 1890, 1941, 2023 y un futuro distópico.

Cada caso refleja su contexto político y moral, mientras un misterio común los une a través del tiempo. Con una puesta visual impactante y un guion complejo, la serie explora cómo el poder, la verdad y la violencia se repiten en la historia. Intrigante y densa, Cadáveres propone un rompecabezas temporal que exige atención, pero compensa con una idea poderosa: todo crimen, de algún modo, se repite.

Halo

Basada en la exitosa saga de videojuegos, Halo (Paramount+, 2022) lleva al formato televisivo la épica lucha entre la humanidad y una alianza alienígena conocida como el Covenant. En el centro está el supersoldado Master Chief (Pablo Schreiber), figura icónica que enfrenta no solo enemigos externos, sino también dudas sobre su identidad y libre albedrío.

Con un despliegue visual impresionante, efectos de nivel cinematográfico y un mundo futurista minuciosamente construido, la serie combina acción bélica, drama político y reflexiones sobre el control y la conciencia. Es una adaptación ambiciosa que respeta su origen, pero busca contar algo más.