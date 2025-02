La sustancia: la increíble película de body horror que fue un éxito y va por el Oscar 2025

La Sustancia es una película cruda, inteligente y audaz. Se convirtió en la favorita de varios cinéfilos debido a su trama y la estelar actuación de Demi Moore. La crítica también le dio el pulgar arriba a tal punto que fue nominada a cinco premios en los Oscar 2025.

La película está dirigida por Coralie Fargeat, y es una fábula grotesca que lleva el body-horror a nuevas dimensiones. ¿Qué pasaría si la posibilidad de la eterna juventud está al alcance de la mano? Reza la premisa de la última pelicula de Moore, que ofrece posiblemente su papel más atrevido hasta ahora.

Se trata de una oscura exploración de la juventud, la belleza y las implacables demandas sobre las mujeres, es un espectáculo visual impresionante.

La película sigue a Elisabeth Sparkle, la estrella de un exitoso programa de aeróbicos, a quien despiden en su cumpleaños número 50. Cuando le ofrecen un misterioso suero que la transforma en la versión más hermosa y «perfecta» de sí misma a los 20 años, la vida de Elisabeth toma un giro surrealista y perturbador.

Los números fueron suficientes para que «The Substance», un film extremo y profundamente sangriento del género que llega a las 2 horas y 20 minutos. Con un presupuesto de apenas 17.5 millones de dólares, la película que conquistó al mundo por su trama perturbadora y se consagró como la más taquillera de su distribuidor Mubi.

Gracias a esta película, Demi Moore ganó el premio Golden Globe a Mejor Actriz, su primer estatuilla en su vida, y se emocionó al recordar que un productor le dijo que ella estaba destinada a ser «una actriz pochoclera» y que nunca conseguiría algo más que eso.

La actriz de 62 años trabaja hace 45 en la industria cinematográfica y nunca había sido reconocida con su trabajo.

«Llegó a mi escritorio este guión mágico, audaz, valiente, fuera de lo común y absolutamente loco llamado ‘La Sustancia’, y el universo me dijo que aún no había terminado. Me voy a quedar con una cosa que creo que esta película nos transmite. En esos momentos, cuando no creemos que somos lo suficientemente inteligentes, o lo suficientemente guapas, o lo suficientemente delgadas, o lo suficientemente exitosas, o básicamente no lo suficientemente buenas, una mujer me dijo: ‘Simplemente debes saber que nunca serás suficiente, pero puedes saber cuánto vales si simplemente dejas de lado la vara de medir’”, concluyó Moore.

La sustancia va por el Oscar 2025 en cinco categorías

La película de Coralie Fargeat llegará a los Oscar 2025 con cinco nominaciones. La primera es Mejor Película, donde competirá con Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Pérez, I’m Still Here, Nickel Boys y Wicked.

Demi Moore por su parte fue nominada a Mejor Actriz Protagónica, Coralie Fargeat compite por la estatuilla a Mejor Directora y también participará en la categoría: Mejor Guion Original y Mejor Maquillaje y Peluquería.

Dónde ver La Sustancia nominada al Oscar 2025

La Sustancia se encuentra disponible en la plataforma Mubi.