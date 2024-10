“Soy Sur de América”, un poema hecho canción que nació en Neuquén

Se sabe que el arte puede transitar miles de amalgamas. Pero a veces hay algunas que sorprenden. Y es precisamente esto lo que te puede pasar el próximo 13 de octubre, en el cine teatro Español de la ciudad Neuquén, cuando se presente el encuentro musical “Soy Sur de América”.

Algo va a pasar sobre el escenario; las melodías mapuches se conjugarán en estado de perfección con los ritmos de la cumbia Colombia y aunque resulte difícil pensar, con la voz y los acordes de un rapero. También se ensambla un dúo folclórico y coros.

Treinta artistas en escena, integrantes de grupos musicales de la región se darán cita en lo que será el espectáculo “Soy Sur de América”. El concierto nació, y acá va otro dato curioso al menos, de la mano de un ingeniero civil, Juan Luis Gardes, que un día se puso a escribir un poema.

“El año pasado se me ocurrió un poema a partir de una frase que encontré por ahí fortuitamente: “Soy Sur de América”. Lo empecé a desarrollar con una composición un poco especial. Yo escribo cosas de todo tipo, rimas, sonetos, prosa. Pero ésta era particular porque terminaban su segunda y cuarta estrofa en la e acentuada. Después me di cuenta que me había metido en un berenjenal porque son difíciles de remar. Pero, diccionario mediante lo fui resolviendo y en un momento me di cuenta que estaba haciendo un poema épico que era una exaltación a América Latina. Un día nos fuimos a comer una pizza con Damián Cazenauve (director y musicalizador de la pieza) y se lo mostré. Lo pensó un largo tiempo y un día me llamó y me dijo lo tengo en la cabeza. Hizo una composición musical para ese poema. Metió distintos ritmos musicales; el fondo es un ritmo mapuche que se mantiene de principio a fin. Después incorporó un rapero, puso un dúo masculino femenino de folclore americano y luego un coro. Así empezamos a armar este espectáculo”, contó Gardes.

Un año se estuvo preparando esta presentación que finalmente se estrenará el 13 de octubre, a las 20 en el cine Español. La fecha no es azarosa. Concuerda con el día de la Diversidad Cultural, con lo cual cobra un nuevo sentido.

Cada grupo presentará sus canciones elegidas y el cierre serán los 30 artistas, todos juntos interpretando “Soy Sur de América”. Por el escenario desfilarán artistas regionales de la talle de Miguel Ángel Michelena y su grupo, Lorena Riquelme y Los Merengüetos, Tito Gutiérrez, el rapero Hopers y el excoro de Cámara de la provincia de Neuquén.

Las entradas se adquieren en la boletería del cine.