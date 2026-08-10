Spider-Man, el mito de la juventud eterna y la trampa de crecer

Hay una ironía fundacional sobre la testa de Peter Parker: nació para envejecer en tiempo real, pero la cultura pop se enamoró tanto de su inmadurez que lo condenó a la juventud eterna. Cuando Stan Lee y Steve Ditko moldearon al personaje en 1962, la premisa rompía con el molde de los superhéroes adultos y resueltos. De hecho, Peter no era el protegido de nadie.

Era un chico común que lidiaba con desamores, con su timidez, con los duelos y con el pavoroso drama de pagar las cuentas. Sin embargo, sesenta años después, la gran paradoja de Spider-Man no es tanto cómo lidia con sus poderes, sino cómo refleja la imposibilidad de convertirse, de una vez por todas, en un adulto.

El héroe frente a la adultez

Con el reciente estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, Hollywood vuelve a poner al mundo frente a esa encrucijada generacional. Tras el reseteo existencial que supuso el tramo final de la etapa anterior —donde el héroe debió renunciar a su identidad social y a la cercanía de sus seres queridos para salvar al universo—, esta nueva entrega encuentra a un Peter completamente despojado.

Ya no hay contención familiar, ni contexto, ni empleo (¿de qué vive Peter en Un Nuevo Día?). Sólo queda un muchacho en un departamento destartalado, escuchando el chirrido de las tuberías e imprimiendo chiches para sus trajes vía inteligencia artificial. Pero está solo. Y es joven. Y siente. Mucho. Por acá, la versión más cruda de la pérdida de la inocencia, pero también el retrato más fiel de la juventud contemporánea.

En los sesenta, la crisis de Spider-Man entronizaba la rebelión juvenil y la cuestión identitaria. Por caso, en los noventa, la angustia pasaba por la neurosis de la adicción al trabajo y los colapsos amorosos. Hoy, el conflicto que atraviesa Un Nuevo Día dialoga directamente con un fenómeno tan cultural como económico: la imposibilidad estructural de “crecer”. Casa propia, estabilidad laboral, certezas afectivas: un espejismo para las generaciones actuales.

El superpoder de ser vulnerable

Desnudo y sensible, frágil pero con ánimos, fuerte pero roto, Spider-Man siempre fue el héroe de la vulnerabilidad urbana. Mientras otros enmascarados resuelven sus dilemas desde sus mansiones y fortalezas, Peter mide su vida en el precio del morfi fast-food y el saldo de la tarjeta SUBE.

Y Un Nuevo Día convierte parte de esa precariedad en el motor de la narrativa. Así, el verdadero villano no es únicamente el monstruo de turno, sino el aislamiento, la nostalgia paralizante y el vértigo de no saber hacia dónde se camina cuando el refugio de la juventud se está evaporando por completo. Una transformación que vive en el cuerpo. Que lo hace, literalmente, cambiar de piel.

Una generación que no puede crecer

El héroe intenta avanzar, pero el entorno lo arrastra a una repetición infinita de responsabilidades mayúsculas para un joven que quiso ser común pero es, digamos, extraordinario. ¿No anida por acá uno de los reflejos epocales más densos? Delante de Spider-Man, una época donde se exige productividad extrema, pero en la que los puentes hacia la adultez parecen permanentemente destruidos.

Existe una negación por envejecer —filtros de Instagram, kidults, una configuración que despeja la “X” de los compromisos y abraza la del ombligo— y un envión que pone de frente a la nostalgia, en un bucle. Una invitación a refugiarse en los insumos culturales de la infancia para mitigar las intemperies del presente. De paso, vuelve Spider-Man porque vuelve todo: como se pregunta Simón Reynolds en su libro Retromanía, ¿qué pasará cuando el pop ya no tenga pasado inmediato por revisitar?

Y por allá, Spider-Man, que amén de los efectos especiales y sus dinámicos ritmos de montaje, sigue funcionando como el termómetro emocional de cada década. Entonces, más acá, “crecer” no es acumular certezas, sino aprender a habitar las pérdidas.

Al arrebatarle su pasado y dejarlo solo frente al futuro, la franquicia de Spidey logra devolverle al héroe su atributo más poderoso: la empatía por lo defectuoso. Peter Parker no puede crecer porque la época no se lo permite, pero en su intento obstinado por levantarse una vez más, sigue condensando el drama fundamental de nuestro tiempo: la belleza y el dolor de intentar ser uno mismo cuando todo alrededor parece derrumbarse.