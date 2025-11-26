Stranger Things 5: ¿Es Eleven la villana final de la temporada?

Con el estreno del Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things, comienza también el cierre de uno de los fenómenos de ciencia ficción más influyentes de la última década. Y, como suele ocurrir con cada lanzamiento de la serie, las teorías de los fanáticos ya empezaron a multiplicarse, especialmente una que pone a Eleven (Once) en el centro de todo: ¿y si ella es, sin saberlo, la creadora del mal que acecha Hawkins?

El Volumen 2 llegará a Netflix en Navidad, mientras que el Volumen 3 —la conclusión definitiva— se estrenará el 31 de diciembre.

¿Eleven creó el Upside Down?

La teoría que tomó fuerza en redes y foros sostiene que Eleven sería la responsable, de manera involuntaria, de abrir el camino hacia el Upside Down, el otro mundo oscuro que dio origen a criaturas como el Mind Flayer y el Demogorgon.

Todo se remonta a Henry Creel, quien al ser desterrado a una dimensión desconocida fue transformado en Vecna, la entidad maligna que domina el inframundo de la serie. Esa dimensión, según los teóricos, habría sido moldeada por el propio poder de Eleven al abrir el primer portal.

La hipótesis señala que el Upside Down quedó “congelado” en el tiempo en una fecha clave: 6 de noviembre de 1983, el día de la desaparición de Will Byers. Esto se refuerza en la cuarta temporada cuando Nancy Wheeler recorre la versión oscura de su casa y descubre que todo está exactamente igual que aquel día.

Un final inevitable: ¿el sacrificio de Eleven?

Si esta teoría se confirmara, la última temporada podría llevar a un único desenlace: el sacrificio de Eleven.

Los analistas especulan que, si ella es la conexión entre los dos mundos, solo Eleven tendría el poder de sellar el portal definitivamente, evitando que el Upside Down vuelva a amenazar a Hawkins.

Además, el flashback central de la cuarta temporada sostiene esta lectura: en 1979, durante el enfrentamiento entre Eleven y Uno en el laboratorio de Hawkins, ella utiliza su poder para expulsarlo a otra dimensión, rompiendo la barrera entre realidades y dejando la puerta abierta para todo lo que vino después.

Con el estreno del Volumen 1 ya disponible y dos entregas más programadas para diciembre, Stranger Things se prepara para revelar si esta teoría es solo una especulación o si, finalmente, Eleven es la clave del origen y también del final del Upside Down.