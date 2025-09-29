Temporada final de Stranger Things en Netflix: el curioso capítulo que anunciaron sus creadores 

Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, insinuaron que la próxima y última temporada de la serie incluirá “uno de los episodios más grandes y locos que hemos hecho”. La quinta temporada constará de ocho episodios que se lanzarán en tres etapas. Los primeros cuatro episodios llegarán a Netflix el 26 de noviembre. Los siguientes tres episodios se verán en la Navidad, y el último episodio llegará en la víspera de Año Nuevo.

¿De qué trata Stranger Things?

Stranger Things trata sobre la misteriosa desaparición de un niño en el pueblo de Hawkins, Indiana, en los años 80, lo que desvela experimentos gubernamentales secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña con habilidades especiales. La serie sigue los esfuerzos de los amigos del niño, su familia y el jefe de policía para descubrir la verdad y detener una amenaza peligrosa que se esconde tras un portal a otra dimensión.

¿Cómo será la última temporada de Stranger Things?

Duffer reveló que la última temporada muestra a los jóvenes héroes de Hawkins, Indiana, siendo más proactivos de lo habitual. “Lo que realmente nos emociona de esta temporada es que, realmente desde el principio, nuestros personajes están activos. Están buscando a Vecna”, dijo Duffer. “No se trata de llevar una vida normal y luego que algo sobrenatural les suceda, que es lo que hacemos normalmente. Tienen que resolver este misterio. Están activos, lo cual es emocionante. Van en modo ‘en una misión’ en el primer episodio, lo cual es genial”.

Agregó que la historia fue concebida con el calendario de lanzamiento en mente, a diferencia de la cuarta temporada, que se dividió en dos volúmenes después. “También diría que estamos emocionados, en términos del patrón de lanzamiento, porque sabíamos cuál era. A diferencia de la temporada cuatro, que debido a la pandemia… por eso se dividió de esa manera. No fue escrita para eso”, explicó Duffer.

“Así que estamos realmente emocionados por eso. Diseñamos la historia específicamente para la forma de lanzamiento. Esos primeros cuatro episodios están construyendo el camino hacia uno de los episodios más grandes y locos que hemos hecho”.

A principios de este año, Netflix publicó una sinopsis oficial para la temporada final. Dice: “Es el otoño de 1987. Hawkins está marcado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido; se desconocen su paradero y sus planes. Complicando su misión, el gobierno ha puesto a la ciudad bajo cuarentena militar e intensificado su búsqueda de Eleven, forzándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se aproxima una pesada y familiar ansiedad. La batalla final se avecina, y con ella una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier cosa que hayan enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla, necesitarán a todos unidos, una vez más”.