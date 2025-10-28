Estrenos de Netflix en noviembre 2025: todas las series y películas que llegan a la plataforma

Con la llegada de noviembre, Netflix renueva su catálogo con grandes producciones originales y esperados regresos de series que prometen dominar el ranking de visualizaciones. Desde la esperada temporada final de Stranger Things hasta la nueva película de Guillermo del Toro, el mes viene cargado de novedades para todos los gustos.

Las series de Netflix más esperadas en noviembre 2025

Stranger Things – Temporada 5 (Volumen 1)

Estreno: 26 de noviembre

La serie insignia de Netflix regresa con su primera parte del final. Hawkins vuelve a ser el epicentro del misterio con nuevas amenazas y el cierre de una historia que marcó a toda una generación.

Envidiosa – Temporada 3 (Argentina)

Estreno: 19 de noviembre

La serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani estrena su tercera temporada con más drama, humor ácido y nuevos personajes. En esta entrega, Vicky enfrenta los efectos del éxito y sus consecuencias en el mundo del espectáculo.

Delhi Crime – Temporada 3

Estreno: 22 de noviembre

La aclamada serie policial india vuelve con nuevos casos inspirados en hechos reales. La inspectora Vartika Singh se enfrenta a una ola de crímenes que ponen en jaque la seguridad de Nueva Delhi.

The Beast in Me – Miniserie (EE. UU.)

Estreno: 13 de noviembre

Thriller psicológico protagonizado por Jessica Chastain. Una periodista investiga un oscuro caso de abuso dentro de una familia poderosa, y termina descubriendo vínculos inesperados con su propio pasado.

Las películas destacadas que se estrenarán en noviembre 2025 en Netflix

Frankenstein (de Guillermo del Toro)

Estreno: 7 de noviembre

El reconocido director mexicano presenta su versión del clásico de Mary Shelley, con Andrew Garfield y Oscar Isaac como protagonistas. Una historia gótica, visualmente impactante y con la sensibilidad característica del realizador de El laberinto del fauno.

In Your Dreams (Animación original de Netflix)

Estreno: 14 de noviembre

Película animada para toda la familia sobre un niño que puede entrar en los sueños de las personas y deberá salvar el mundo de una pesadilla que amenaza con volverse real.

Jingle Bell Heist (Comedia romántica navideña)

Estreno: 26 de noviembre

Una producción ideal para entrar en clima festivo: una organizadora de eventos se ve envuelta en un robo accidental de regalos y termina viviendo una historia de amor inesperada.

Nouvelle Vague (Cine de autor europeo)

Estreno: 21 de noviembre

Película francesa que combina drama y estética experimental. Retrata la historia de una joven directora que lucha por mantener su visión artística en un mundo dominado por el marketing y los algoritmos.

Otras producciones que llegan al catálogo de Netflix en noviembre 2025

Además de los estrenos más destacados, Netflix sumará en noviembre una serie de películas y series clásicas que regresan al catálogo:

Gladiador (2000)

El diario de Bridget Jones

Transformers: el lado oscuro de la luna

El curioso caso de Benjamin Button

The Crown – Temporada 6 (Parte 2)

Con thrillers, animación, drama y producciones locales, noviembre se perfila como uno de los meses más fuertes del año para Netflix.