Stranger Things 5: por qué crecen las sospechas de que Eleven podría morir

Los primeros cuatro capítulos de la última temporada de Stranger Things no ofrecen pistas concretas sobre el destino de Eleven, pero algunos indicios que rodean al lanzamiento reavivaron las teorías sobre una posible muerte de la protagonista en el capítulo final.

Desde hace meses circula la hipótesis de que Eleven —la heroína indiscutida y eje emocional de la serie— podría sacrificarse para salvar a sus amigos en el desenlace de la quinta temporada. Esa teoría recobró fuerza en los últimos días a partir de una entrevista de Millie Bobby Brown.

La incómoda reacción de Millie Bobby Brown que alimenta una teoría sobre Eleven

Durante la promoción de los capítulos estrenados en Netflix, la actriz fue consultada acerca de si estaba satisfecha con el cierre que tendrá su personaje. Su respuesta, una sonrisa tensa acompañada de un “sí” poco convincente, llamó la atención de los fanáticos.

Ese gesto —sumado a la reciente noticia de que adoptará el apellido de su esposo y pasará a llamarse Millie Bongiovi— encendió nuevamente las alarmas entre quienes temen que Eleven no llegue con vida al enfrentamiento definitivo con Vecna.

“Es como la muerte de alguien a quien amas. Es mi familia”, había dicho la actriz antes del estreno, a principios de noviembre, en una entrevista con British Vogue.

Como revelación en la primera tanda de capítulos que se conocieron a fines de noviembre, Eleven ya no es la única que tiene poderes en el grupo de los buenos: Will Byers también mostró habilidades.

Se deberá esperar al final para saber si los poderes de Will servirán al mal o si se unirá a Eleven para derrotar a las fuerzas malignas del Upside down.

La heroína central de la serie aún no destacó en las primeras emisiones y se aguardan los próximos capítulos para verla en acción, más teniendo en cuenta el reencuentro con su hermana Kali -también llamada Eight-, secuestrada en la base militar de Hawkins.

En todas las temporadas anteriores, los hermanos Duffer, creadores de la historia, mataron a diferentes personajes, algunos más queridos que otros.

La primera fue Barb, la mejor amiga de Nancy; seguido por el simpático novio de Joyce, Bob, que no logró superar la segunda temporada, justo después de que los fanáticos empezaran a encariñarse.

En la tercera quedó por el camino Billy, quien tras una larga historia de maldad, logró reivindicarse a último minuto. Luego fue el turno de Eddie Munson, una de las muertes más dolorosas hasta el momento.

Para el final de la serie se espera una muerte de mucho más alto impacto. ¿A quién le tocará?