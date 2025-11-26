Insólito: se llevaron la bici de Will en la promo de Stranger Things en Buenos Aires

La expectativa por el estreno de la quinta y última temporada de “Stranger Things” tuvo un giro inesperado —y bien porteño— en la Ciudad de Buenos Aires.

Según supo Agencia Noticias Argentinas, Netflix montó una escenografía urbana de alto impacto que recreaba un rincón emblemático de Hawkins, la ciudad ficticia donde transcurre la serie, como parte de una acción promocional previa al lanzamiento.

Robaron la bicicleta de Will Byers en la instalación de Stranger Things en Buenos Aires

La instalación, ubicada en un punto estratégico de la Ciudad, incluía objetos icónicos del universo de la serie, entre ellos la bicicleta de Will Byers, uno de los elementos más reconocibles de la narrativa de “Stranger Things”. Sin embargo, el furor fan se vio interrumpido por un episodio insólito.

En las últimas horas, según trascendió en redes sociales y medios, la bicicleta utilizada en la escenografía fue robada por desconocidos, dejando parcialmente desarmada la activación de Netflix y generando un rápido efecto viral.

La bici de Will no es un objeto menor: es un símbolo clave de la historia, asociada tanto a las primeras aventuras del grupo como a la desaparición del personaje en la temporada inicial, uno de los momentos más inolvidables de la serie.

El robo desató una mezcla de indignación, sorpresa y humor entre los fans en redes sociales, que destacaron el tono tragicómico que suele teñir este tipo de episodios en la vida urbana porteña.