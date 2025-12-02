“Envidiosa”: ¿tendrá cuarta temporada en Netflix?

El gran furor de Netflix es “Envidiosa”, la serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani que acaba de estrenar su tercera temporada, para volver a colocarse entre lo más visto.

Esta comedia argentina, éxito total, se centra en Victoria, interpretada por Siciliani, una mujer que atraviesa una crisis existencial al cumplir los 40 años. La producción cuenta con grandes y populares actores conocidos como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, entre otros.

Luego del éxito de las primeras dos entregadas, Netflix tuvo el pasado miércoles 18 de febrero el desembarco de su tercera entrega.

Qué se sabe sobre la cuarta temporada de “Envidiosa”

La propia protagonista se encargó de confirmar que habrá cuarta temporada, que ya está grabada pero que no se sabe cuándo estará disponible en la plataforma.

“No lo sabe nadie, que hay cuarta y última temporada de Envidiosa. Terminó y ya está hecha”, dijo días atrás la actriz.

En este marco, Siciliani detalló: "Ya terminamos de hacer Envidiosa. Hay cuarta, está hecha, es una bomba. No se sabe cuándo sale al aire. La cuarta y fin. Cierra espectacular, es una locura",

De qué trata “Envidiosa”

Vicky, como la llaman sus amigos, ha construido su vida alrededor de una relación de larga duración con Daniel. Sin embargo, cuando se da cuenta de que todas sus amigas se casan y tienen hijos, comienza a cuestionar sus propias elecciones y a sentir una profunda envidia.

Harta de esperar, Victoria decide tomar las riendas de su vida y le plantea un ultimátum a Daniel: o se casan, o ella pone fin a la relación. A partir de este momento, Vicky se embarca en un viaje de autodescubrimiento, lleno de situaciones cómicas y momentos de reflexión, mientras intenta encontrar su lugar en el mundo y cumplir sus sueños