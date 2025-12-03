Emily in Paris: cómo será la quinta temporada y cuándo se estrena

La plataforma Netflix dio a conocer el tráiler oficial y las nuevas imágenes de la esperada quinta temporada de Emily en París.

La serie tendrá 10 episodios que se estrenarán el 18 de diciembre en la plataforma.

Cómo será la quinta temporada

Ahora al frente de Agence Grateau Roma, Emily enfrenta desafíos profesionales y románticos mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad, pero, justo cuando todo parece estar en su lugar, una idea laboral sale mal y las consecuencias se traducen en una desilusión amorosa y tropiezos en su carrera.

En busca de estabilidad, Emily se apoya en su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al afrontar los conflictos con honestidad, Emily fortalece sus vínculos, gana claridad y se muestra lista para abrazar nuevas posibilidades.

Del creador, productor ejecutivo y guionista Darren Star, vuelve la serie protagonizada por Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) y Michèle Laroque (Yvette).