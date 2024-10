Teatro de fin de semana: Verónica Pelaccini protagoniza «El Bien», en Plottier y Cipolletti

Llega al Alto Valle la obra “El Bien”, del dramaturgo neuquino Lautaro Vilo. Se trata del unipersonal que protagoniza Verónica Pelaccini, quien da vida escénica a Guadalupe, una agente inmobiliaria que desatiende su trabajo y las dificultades cotidianas para acompañar a una amiga a una clase sobre arte. En el café posterior, le cuenta a esta amiga un problema que la atormenta: una herencia familiar sin resolver. Su amiga le ofrece una ayuda tan inusual como inesperada.



“El Bien” ofrecerá una función esta noche, a las 21, en La Caja Mágica, de Cipolletti; y mañana, a las 21, El Zaguán Teatro, de Plottier (ver más detalles abajo).



Dice Pelaccini de Guadalupe, su particular personaje: “Una madre, de esas que acompañan el crecimiento de sus hijos, que los llevan y esperan a la salida del colegio, de profesores particulares, del club, que los ven crecer mientras hace malabares para combinar programas y pools con otros padres. Es también una esposa atravesada por los avatares del tiempo, que siente vértigo ante la aventura, una mujer que trabaja e intenta sobreponerse a todo, un volcán a punto de entrar en erupción”.

Victoria Pelaccini protagoniza el unipersonal «El bien».



En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el talentoso creador, dramaturgo, docente, actor y padre, Lautaro Vilo, reconocido en la escena porteña, escribió una quincena de obras, entre ellas, “American Mouse” y “Cabaña Suiza”, entre otras, además de “Rey Lear”, respondió algunas preguntas:

P: ¿En qué te inspiraste para escribir este unipersonal?

R: Todo este trabajo surge de las ganas de hacer algo con Vero, que además de ser una gran actriz es mi esposa y la madre de mi hija. Hacía años que quería armar un unipersonal para ella. Fue recién en la pandemia que encaré el trabajo de escritura. Me gustó la idea de que sea la historia de un affaire amoroso, precisamente por ser nosotros pareja en la vida real. También tenía ganas de trabajar con los agentes de bienes raíces como personajes, los dueños de las inmobiliarias, las visitas a las propiedades, ese universo. Y desde que nuestra hija entró en jardín, hace ya varios años atrás, había un universo que me llamaba la atención: el de los padres y madres del grado, ese grupo nuevo al que uno se integra por el vínculo de nuestros hijos y en el que conoce a mucha gente de golpe con la que en general tiene poco en común y sin embargo, durante la escolaridad de los hijos, uno los frecuenta a diario y construyen vínculos de camaradería, auxilio mutuo, amistad y también pasionales, desde el romance a peleas que pueden ser extremas. Es un vínculo intenso, está atravesado y determinado por la suerte de nuestros hijos en la escuela, por nuestro reflejo de cuidado sobre ellos y también, a veces, por una velada competencia por la hegemonía en la relación a la escuela, estatus y demás.

Entonces, al principio tuve esos cuatro elementos, las ganas de trabajar con Vero, el romance y la aventura amorosa, los bienes raíces y los grupos de “mapadres” de la escuela. Que la historia sucediera ahí dentro, obviamente intensificaba el conflicto y la aventura.

P: ¿Cómo es dirigir a tu pareja?

R: ¡Esa es otra aventura en sí misma! Es estimulante, agotador y todo un descubrimiento. Con la convivencia de alguna manera el ensayo no termina más. En otros casos, con un elenco normal, me pasa que termina el ensayo y salga como saliera, me voy a casa y mañana será otro día. Puedo pensar estrategias, hablar en privado si lo necesito o lo considero adecuado, pero en general, te ves en el próximo ensayo, retomas el trabajo, etc.

Acá puede pasar que, a las once de la noche, lavando los platos a alguno de los dos se le cruce alguna idea sobre el ensayo, empezar a hablarla y terminar ensayando de nuevo o haciendo una nueva lectura hasta las 3 de la mañana. El vaivén emocional de estar ensayando, esa alternancia entre los momentos de euforia cuando sentís que va bien y los de frustración cuando sentís que no, nos atraviesa obviamente. Pero esa pimienta también le da una vitalidad muy fuerte a lo que se ve en escena.

En términos de pareja específicamente, es también un redescubrimiento. Nos encontramos en otra situación, fuera de nuestro proyecto de todos los días para hacer esto, y verla desplegar su sensibilidad, la agudeza de su mirada, su inteligencia en el trabajo también te enamora.

P: Con tres temporadas en cartel en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál dirías que fue la mayor dificultad que encontraste en el proceso creativo?

R: Lo que más nos costó fue encontrar el espacio que contuviera las diferentes situaciones de la obra. Son cinco escenas bien diferentes entre sí, en distintos espacios, con distintos interlocutores, en los que ella narra en partes, interactúa con distintos personajes, piensa en voz alta, la obra es todo un viaje. Encontrar un espacio aludido y escenográfico que sostuviera ese recorrido, a mí me llevó mucho tiempo. De hecho, trabajamos mucho tiempo con ella en un escenario totalmente vacío, porque cada cosa que poníamos parecía demandar otras y a la vez, anclaba la obra en una situación en particular, le impedía circular por las distintas facetas del material.

P: ¿Cómo lograste dirigir a un personaje/mujer que debe dividirse en varias facetas?

R: Separando el texto, en tanto recorrido, por la cantidad de partes que sea necesario. Trato de ser lo más claro en las direcciones que tiene que afrontar el recorrido de los personajes y de ser minucioso con los pasos de ese recorrido. Puede pasar que en un ensayo nos aboquemos a comprender desde el cuerpo un párrafo pequeño, no tengo problema con eso, en tanto podamos entender el texto en su potencialidad teatral y entendernos nosotros. No creo mucho en la inspiración, pero sí en la construcción de pequeños fragmentos simples, que luego en su combinatoria dan por resultado un trabajo de esos que se llaman “inspirados”. Esta obra tiene en lo formal y en lo emocional una escena que es la más compleja de todas que es la última. Entonces, esa fue la primera que montamos, porque había que resolver esa complejidad técnica y poder ensayarla todas las veces que ensayáramos. El resultado está a la vista.

P: ¿Cómo hiciste para lograr meterte en la piel y mente de ese personaje, ya que tiene una fuerza femenina?

R: Es algo que me lo han preguntado muchas veces y que incluso a veces no me creen que haya sido escrito enteramente por mí. Para escribirlo no pensé tanto en lo femenino en sí, sino en el recorrido de una pasión, lo que sí incorporé del universo femenino es algo que veo y admiro: la garra que le ponen para laburar, criar y a la vez, sostener la construcción familiar, por un lado, y la licencia, la naturalidad que tienen para manifestar lo que les pasa, para expresar y poner en palabras y acción sus emociones. Adoro esa extroversión y esa galería de matices que despliegan respecto de lo que les pasa. Entonces, en términos dramáticos, imaginar desde el cuerpo de una mujer fue una fiesta.

P: ¿De qué manera está planteada la pieza?

R: La obra está planteada en cinco escenas, cada una sucede en un lugar diferente, salvo la primera que sucede en dos lugares a la vez, hay un plano de la obra que es el pensamiento de Guadalupe (así se llama ella) ante y durante las situaciones.

P: ¿Cuánto dura la obra?

R: Cincuenta minutos. Para mí, la duración ideal para un unipersonal.

“El bien”: funciones y entradas

Viernes

Cipolletti

A las 21.30, en La Caja Mágica Teatro (Mariano Moreno 354, Cipolletti).

Entradas: $15000. Anticipadas pueden comprarse realizando una transferencia a la cuenta mercadopago con el alias lacajamagicateatro. Enviando el comprobante al WhatsApp al 299 691 1723 y el día de la función se entregan ubicaciones numeradas en boletería 30 minutos antes del comienzo.

Sábado

Plottier

A las 21, en Teatro El Zaguán (San Martín 239, Plottier). Entredas: $15000, en venta en Kaos (Belgrano119); Convidame (San Martín 10); Panadería el Molino (Zavaleta y Stgo del Estero) o por Whatsapp al 299 4600451.