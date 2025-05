Teatro | En el día de los muertos, Laura Azcurra propone una noche con Frida, en Neuquén y Roca

“Es un material muy sensible y hermoso”, dice Laura Azcurra sobre la dramaturgia de “Frida ¡Viva la vida!”

En un día de muertos, Frida Kahlo espera a sus invitados. Mientras cocina y prepara el altar, evoca en detalle sus pasiones y dolores. La pintura, su niñez, su vínculo con Diego Rivera, expone su opinión sobre los artistas, sobre México, Estados Unidos, Francia y surge inevitablemente el recuerdo del accidente y la presencia de la muerte. Un monólogo entre el dolor, la pasión y el amor llevado a escena de manera magistral por Laura Azcurra, con dirección de Julia Morgado.



“Frida ¡Viva la vida!”, del dramaturgo mexicano Humberto Robles, se presentará este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén y mañana sábado, a las 21, en Casa de la Cultura de Roca (ver aparte).

En una entrevista telefónica con Diario RÍO NEGRO, a pocos días de partir de gira, Laura Azcurra habló de la obra, de la puesta y de los desafíos que implicaron interpretar a la icónica artista mexicana.

P: ¿Cómo llega Frida a vos?

R: Me llega la propuesta a través de Nacho Giovanni, que es Geluk Producciones, una productora cordobesa. Nacho tenía comprado los derechos de la obra porque la había hecho en Córdoba hace unos años y tenía ganas de hacer una apuesta más grande si se quiere, dentro de la artesanía del teatro. Y bueno, me convocó a esta pieza que está escrita por un autor mexicano que se llama Humberto Robles hace más de 15 años. Es como la pieza teatral que retrata la vida de Frida con más versiones que tuvo en el mundo. Ya se hizo como en 23 países.

«Frida ¡Viva la vida!», del dramaturgo mexicano Hugo Robles, con Laura Azcurra en escena.



Para mi, el acierto de la obra que le valió un premio de dramaturgia muy importante a Humberto, es el cruce entre la dramaturgia que cuenta diferentes emociones y dentro de todo el amplio abanico de colores que tuvo la vida de Frida, se va intercalando con textos literales que Frida escribió en su diario. El diario de Frida es una pieza artística impresionante, incluye poesías, textos, dibujos, acuarelas, y donde hay una voz garantizada de que es Frida.



Entonces este mix entre la dramaturgia que hizo Humberto para describir diferentes situaciones de la vida de Frida, sus viajes, su vínculo con Diego, su relación con la muerte, su situación física con el dolor acompañándola permanentemente, está muy acertada, está muy bien contada, y además en la versión que hacemos con Julia Morgado, que es mi directora, también condensamos en 50 minutos toda esa dramaturgia que va mezclada con la propia vida de Frida y con los propios textos de ella. Es un material muy sensible y hermoso.

Laura Azcurra en una bella interpretación de Frida Kahlo.

P: ¿Cómo hiciste para abordar el personaje de Frida, cómo lo pensaste y finalmente cómo lo llevaste a escena?

R: Por suerte hay mucha documentación, hay biografías, libros, películas, hay mucha data de su vida, entonces fui reconstruyendo, investigando, que siempre es la parte que más me divierte de los personajes. Cómo era su universo y en base a eso empezar a conocer un poco más.

En el caso de Frida, era más desafiante porque siempre está el ojo de afuera corroborando si lo que estás haciendo está chequeado, entonces todo esto también requería una investigación en especial, cuántas operaciones tuvo, ¿tuvo 22 o 30? Entonces eso nos llevaba a una investigación con la directora más profunda e histórica, si se quiere.

Es un activismo cultural, te diría, poder viajar con Frida y su mensaje a distintos lugares, en este contexto donde creo que, desde la cultura, nos tenemos que acompañar”. Laura Azcurra



Fue complejo porque, a ver, Frida tiene una característica física que es que siempre tuvo un poco de renguera. Le diagnosticaron poliomielitis a los seis años, entonces su pierna derecha era más corta y flaquita que la izquierda. Luego, cuando tiene el accidente a los 17 años esa pierna se rompe en once pedazos, junto con la columna vertebral y todo lo que provocó ese accidente que fue tremendo, la dejó postrada durante casi un año y es en ese momento donde ella descubre la pintura.



Toda esta carga física y esa discapacidad había que llevarla al teatro. Entonces fue ir buscando, investigando, preguntándole a doctores, viendo videos de ella, felizmente hay videos de ella sin audio, pero hay videos de ella en donde la vi caminar, subir y bajar escaleras y lo disimulaba y lo llevaba bastante bien, era como sutil, pero después, a través de sus escritos, hay momentos en donde esa pata era insostenible. De hecho, termina pidiéndole a su médico que se la ampute porque el dolor era insoportable.

Laura Azcurra, en el unipersonal «Frida ¡Viva la vida!», de gira por Neuquén y Roca.



Entonces esa situación física también tenía que estar en la obra, sobre todo porque ella habla mucho de su pata derecha, la acompaña en todo momento y el dolor forma parte de ella también. Mi desafío al respecto fue cómo buscar eso y cómo graduarlo sin que se vea ni exagerado, ni clownesco, ni burlado, sino como parte realmente de su forma de ser, de caminar, su sello, en definitiva.



Por otra parte, también se nos presentó el desafío, que para mí representó tirarme al vacío con mucha altura, de considerar que ella debía hablar en mexicano. O sea que ella tenía que, por su identidad y su amor a México, estar hablando en mexicano. Yo no podía estar representándola como una muchacha de Buenos Aires, entonces todo este universo de cómo habla una persona de México, bueno pues tuve que aprenderlo. Pero bueno, también me dio muchas esperanzas Gael García Bernal porque si él pudo hablar, no solamente en argentino, sino en rosarino, interpretando al Che Guevara, yo puedo, creo que puedo. Tengo que poder (risas).

P: ¿Cómo es la puesta material de la obra?

R: La puesta la pensamos como un poco lo que está sucediendo en la obra, que es Frida está preparando el altar, y está preparando las flores, y las bebidas para recibir a sus muertos, porque es un día de muertos. Sucede el 2 de noviembre. Y con esa creencia, y con esa mitología mexicana, y no tanto eso de venerar a los ancestros que ya no están en este plano, pero que el 2 de noviembre bajan para acompañarlos, y para pensarlos, y darles sus comidas favoritas, y todo esto es parte del folclore mexicano muy fuerte, y hasta te diría una parte identitaria de ellos también, o sea, de toda su cosmogonía. Y entonces, bueno, Frida está en esa. Está el 2 de noviembre preparando todo, las flores, el papel picado, todo lo que compone preparar la casa para recibir a sus muertos favoritos, y en eso va mencionando amigos, historias, sus viajes, entonces con esa excusa Frida te lleva a pasear por lo que fue su vida.

«Frida ¡Viva la vida!»: ficha técnica y funciones

En escena: Laura Azcurra

Dirección: Julia Morgado

Dramaturgia: Humberto Robles

Vestuario y Escenografía: Sofia Davies

Diseño de Luces: Horacio Novelle

Diseño Gráfico: Nahuel Lamoglia

Fotografía: Nacho Lunadei

Maquillaje y Peinado: Ana Paula Amaya

Operadora Técnica y Asistencia: Ailen Constantino

Producción General: Geluk – Poncho

Funciones: este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén, y mañana sábado, a las 21, en Casa de la Cultura de Roca.

Entradas: Flipper (Av. Argentina 179-Neuquén) y boletería de Casa de la Cultura (9 de Julio 1043, Roca). Por sistema, a través de tuentrada.com.